Брига за најстарије - повећање пензија и једнократна помоћ

Аутор:Валерија Илић
Коментари:0
Ново повећање пензија, као и једнократна помоћ - то је предвиђено ребалансом буџета Републике Српске за 2026. годину по хитном поступку. Повећање пензија иде за 3,55% од августа.
Најављена је исплата једнократне помоћи најстаријима у Српској, за оне са пензијама испод просјека 120 КМ, а за оне са изнапросјечним примањима 80 КМ.
"Моја пензија спада у групу малих пензија, значи мање од 500 КМ, колико значи, па свако повећање је добро",
"Нама пензионерима свако повећање значи, али ја лично имам једну примјену, шта значи пензионер од 400 КМ, каже да му се пензија повећа 10% ви знате колико је то, што не би ишло линеарно повећање, диже се пензија за 50 КМ свима онима од 400 и онима од 1400",
"Добро, добро од кога је и добро је... шта ћеш даће колико могу",
"Много, три дана имамо више хљеба", кажу грађани.
За ово повећање предвиђено је 35,4 милиона марака, од августа до краја године. Ово је 15. ванредно повећање пензија у посљедњих 12 година. Из Удружења пензионера Приједор истичу да су задовољни што пензије расту, те да би били још задовољнији да је једнократна помоћ уврштена у проценат раста пензија.
"Све у свему кад саберемо добро је да се долази до повећања пензија колико, толико, међутим да је то довољно, није довољно, да се ми разумијемо и свјесни су они који дају такав приједлог да то није довољно", рекао је Слободан Брдар, предсједник Удружења пензионера града Приједор.
Из Удружења пензионера Требиња како кажу предлагали су другачије усклађивање пензија.
"Ми смо тражили да се пензије усклађују са отприлике 50% и да износе у просјеку 50% у односу на личне дохотке, а сада пензије износе испод 42 у односу на просјечне плате. Влада увијек обећава да ће бити повећане пензије, али у складу са финансијама", рекао је Мирко Милојевић, предсједник Удружења пензионера града Требиње.
У Удружењу пензионера Српске истичу да је ванредно повећање било очекивано. Кажу да ће са овим повећањем пензије у Српској за 2026. годину порасти за укупно 10%. Подсјећамо да су пензије редовно повећане за 6,45% почетком године.
"Од првог јануара су порасле и цијене у малопродаји и плате, тако да тај добитак који смо добили првог јануара је већ мало спласнуо, јер куповна моћ је ослабила, у преговорима са институцијама Републике Српске је договорено да ванредно повећају како је предвиђено законом, ако постоје средства у буџету за одређени проценат, ми се надамо да ће бити повећано након ребаланса буџета који ће Народна скупштина усвојити овог мјесеца", рекао је Ратко Трифуновић, предсједник Удружења пензионера Републике Српске.
O повећању пензија расправљаће народни посланици на наредној сједници Народне скупштине Републике Српске. Уколико ребаланс буџета буде усвојен, пензионерима ће од августа бити исплаћиване увећане пензије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
20
43
20
35
20
27
20
23
20
20
Тренутно на програму