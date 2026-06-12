Божовићу смета сарадња са владом: Оптужио страначког колегу

Аутор:Маријана Ивељић
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Након што је руководство СДС-а назвао пацијентима, начелник Источне Илиџе и високи функционер СДС-а Маринко Божовић данас се обрушио на страначког колегу Милована Бјелицу и аналитичара Драгу Вуковића. Засметало је Божовићу то што је Бјелица нагласио да има добру сарадњу са Владом Републике Српске као и већина градоначелника и начелника.
Каже да Бјелица и Вуковић стају у одбрану Владе Републике Српске иако није јасно од чега тачно. Не прихватамо туторство. Милован Бјелица има пуну подршку Општинског одбора СДС-а Соколац и чланства, експресно су из соколачког СДС-а одговорили Божовићу.
"О судбини СДС у Сокоцу неће одлучивати појединци који данас дијеле лекције о страначкој политици, већ искључиво чланови СДС-а у Сокоцу. Они који данас покушавају да одређују шта је добро за СДС, а истовремено су својим политичким одлукама и сукобима допринијели слабљењу и урушавању бројних градских и општинских одбора на простору Источног Сарајева", наводе из СДС Соколац.
Бјежање појединаца од одговорности за пропаст СДС-а представља главни разлог за довођење странке у такво стање, наглашава Драго Вуковић.
"Гдје је СДС данас и како је кадровски пропадао? Анализирајте како је то ишло од Караџића, преко Бухе, Калинића, Чавића и све до Блануше, који се ни крив ни дужан нашао на том мјесту. Или још интересантнији примјер шефова клубова СДС-а у Народној скупштини академика Воје Максимовића и Бухе преко Вукоте Говедарице до млађаног Огњена Бодироге", рекао је Драго Вуковић, социолог.
Влада Републике Српске коју Божовић спомиње, у Источну Илиџу од 2022. године до данас уложила је 8,2 милиона КМ. Божовић се бави вишом политиком умјесто проблемима локалне заједнице, поручује одборник СНСД-а у СО Источна Илиџа Наташа Шеховац. Каже да у овој години ниједан развојни пројекат није покренут.
„Сад је мјесец јуни, још увијек ни једну ствар да је начелник и управа општине Источна Илиџа по том питању. Вртић за који је издвојено милион марака кредитних средстава за који још увијек ништа није покренуто. Друга ствар, гараже која се прави нису доведене до крајње фазе. Имамо исто тако обећање из кредитних средстава о 4 милиона које је општина Источна Илиџа подигла почетком ове године, о изградњи мултифункционалне спортске дворане, ни ту ништа није покренто. Нити један овај развојни пројекат уопште није покренут", рекао је Наташа Шеховац, одборница СНСД-а у СО Источна Илиџа.
Ко сарађује са Владом, ко предлаже којег кандидата, ролеркостер у опозиционим редовима присутан је готово сваки дан. По свему судећи, у изборној години ће тешко до јединства.
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