Цвијановић: ОХР није дејтонска категорија, Српска се понаша као да не постоји

Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Република Српска се понаша као да ОХР уопште не постоји, то није никаква дејтонска категорија, сада се то и оголило и такав расплет је српска страна очекивала, изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Ми смо очекивали овакав расплет догађаја, али они нису. Они и даље пишу писма, обилазе стране адресе и тамо понављају исте приче, а људи са тих адреса нам потом преносе шта су им говорили. Захваљујући добрим везама које имамо, тачно знамо шта се дешава", рекла је Цвијановићева за Глас Српске.
Она је додала да политичко Сарајево упорно лобира да се задрже бонска овлашћења, тврдећи да су она једина гаранција опстанка БиХ.
Указала је да би та врста реторике некада у свијету изазвала забринутост, а данас изазива само подсмијех, што показује да они уопште нису капацитирани да воде дијалог, да разговарају, договарају се и креирају рјешења која иду у корак са стварним потребама друштва и заједнице.
Цвијановићева је истакла да је Република Српска дошла у позицију у којој се може потпуно лежерно разговарати о свим темама, у којој су озбиљни саговорници и у којој вас нико не ставља у други план, нити фаворизује другу страну.
"Ми смо тај статус изборили и тиме сам презадовољна", истакла је она.
Нагласила је да Република Српска никада није тражила никакву суперексклузивну или посебну позицију за себе већ да су то увијек радиле сарајевске колеге.
"Зато су данас толико размажени и зато се уопште не сналазе у новим околностима. Поставља се питање да ли су они уопште свјесни шта се догађа око њих. Политичко Сарајево се у овом реалном свијету очигледно не сналази, док се ми сналазимо одлично", констатовала је Цвијановићева.
Напоменула је да су они били мажени и шта гос би замислили, постојао је неко ко би то извршио, а сада се све много промијенило.
Република Српска
Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви
"Раније смо били грађани другог реда, а наше жртве су третиране као жртве другог реда. Данас имате ситуацију да званични представник Доналда Трампа долази равно у Доњу Градину. Имате духовника, такође Трамповог представника, који долази у Братунац како би показао пажњу и исказао поштовање према нашим жртвама", подсјетила је Цвијановићева.
Осврнувши се на америчке санкције и њихово скидање, она је навела да се то не може посматрати као лични успјех појединца већ да је то процес којим се скида огроман терет са функционера и високих службеника који представљају Републику Српску, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч5
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч8
Република Српска
3 ч0
Најновије
10
43
10
41
10
39
10
36
10
31
Тренутно на програму