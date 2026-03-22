Logo
Large banner

Иран запријетио тоталним уништењем Блиског истока

Извор:

Телеграф

22.03.2026

12:56

Коментари:

1
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Иран је саопштио да ће напасти америчку инфраструктуру на Блиском истоку уколико његова енергетска постројења буду погођена, након што је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп запретио да ће „напасти и уништити“ објекте те земље уколико не поново отвори Ормузски мореуз.

Техеран је упозорио да би глобалне цијене нафте могле остати повишене током дужег периода уколико дође до напада на кључна енергетска постројења.

Иран је, како преноси Скај њуз, запретио да ће „одмах“ уништити енергетске и нафтне објекте широм Блиског истока у случају напада на његову инфраструктуру.

Предсједник парламента Мохамед Багер Галибаф објавио је на друштвеним мрежама:

„Одмах након што буду погођене наше електране и инфраструктура, критична инфраструктура, енергетска инфраструктура и нафтни објекти широм региона биће сматрани легитимним циљевима и биће уништени на непоправљив начин, а цијена нафте ће дуго остати висока.“

Ово саопштење услиједило је након што је Доналд Трамп синоћ изнио ултиматум да ће, уколико Иран не „у потпуности отвори“ Ормузски мореуз у року од 48 сати, САД „напасти и уништити њихове електране“.

Глобалне цијене нафте већ су нагло порасле након што је Иран практично обуставио поморски саобраћај кроз Ормузски мореуз.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

14

38

14

13

13

47

13

41

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner