Трамп: "Сада, када је Иран мртав, они су највећи амерички непријатељ"

Аутор:АТВ
22.03.2026
15:45
Коментари:3
Амерички предсједник Доналд Трамп у недјељу је назвао Демократску странку највећим непријатељем Сједињених Држава.
- Сада, са смрћу Ирана, највећи непријатељ Америке је радикална љевица, веома неспособна Демократска странка! Хвала вам на пажњи поводом овог питања - написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
У другој објави, Трамп је навео да ће агенти Управе за имиграцију и царину (ИЦЕ) у понедјељак бити распоређени на аеродроме како би помогли радницима Управе за безбједност транспорта (ТСА), хвалећи њихову посвећеност унаточ, како је рекао, опструкцији од демократа.
Ова најава долази дан након што је предсједник први пут запријетио распоређивањем агената ИЦЕ-а на аеродроме ако демократе не пристану окончати дјелимично затварање владе.
- У понедјељак ће ИЦЕ ићи на аеродроме како би помогао нашим изванредним ТСА агентима који су остали на послу упркос чињеници да радикална љевица демократа, која је фокусирана само на заштиту тврдолинијских криминалаца који су илегално ушли у нашу земљу, угрожава САД задржавајући средства која су давно договорена потписаним и печатираним уговорима", написао је Трамп.
Радници ТСА на аеродромима широм САД-а раде без плате откако је дјелимично затварање владе почело у фебруару, након што републиканци и демократе нису успјели постићи споразум о финансирању.
Након мјесеци контроверзних акција ИЦЕ-а против имиграната у бројним америчким градовима, које су довеле до смртних случајева и изазвале снажну јавну реакцију, демократе су одбиле дати додатна средства ИЦЕ-у док се не спроведу озбиљне реформе.
Током затварања, радници ТСА морали су наставити с радом на аеродромима без плате, јер су њихова радна мјеста класификована као кључна.
Док затварање траје, демократи сенатори су покушали усвојити низ мањих закона за финансирање агенција Министарства за унутрашњу безбједност које нису ИЦЕ, укључујући ТСА и Федералну агенцију за управљање у ванредним ситуацијама (ФЕМА), али су републиканци у Сенату одбили ове приједлоге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
10 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
1 д1
Најновије
Најчитаније
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Тренутно на програму