Трамп реаговао на смрт Роберта Милера: Драго ми је да је мртав

АТВ

21.03.2026

19:38

Трамп реаговао на смрт Роберта Милера: Драго ми је да је мртав
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Након вијести да је у 81. години преминуо Роберт Милер, бивши директор ФБИ и специјални савјетник који је водио истрагу у мијешање Москве у америчке изборе 2016. године, огласио се и предсједник САД поруком која је шокирала јавност.

"Робер Милер је управо умро. Добро је, драго ми је да је мртав. Више не може да повређује невине људе! Предсједник Доналд. Џ. Трамп", - написао је Трамп на свом налогу на Truth Social.

