Трамп реаговао на смрт Роберта Милера: Драго ми је да је мртав

Аутор:АТВ
21.03.2026
19:38
Коментари:0
Након вијести да је у 81. години преминуо Роберт Милер, бивши директор ФБИ и специјални савјетник који је водио истрагу у мијешање Москве у америчке изборе 2016. године, огласио се и предсједник САД поруком која је шокирала јавност.
"Робер Милер је управо умро. Добро је, драго ми је да је мртав. Више не може да повређује невине људе! Предсједник Доналд. Џ. Трамп", - написао је Трамп на свом налогу на Truth Social.
