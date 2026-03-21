Орбан: Додик преживио америчке санкције, уцјене из Њемачке и бошњачко малтретирање

Аутор:Маријана Ивељић
21.03.2026
19:17
Коментари:0
Милорад Додик је заслужио највећу титулу. Преживио је америчке санкције, уцјене из Њемачке и бошњачко малтретирање.
Порука је мађарског премијера Виктора Орбана на Конференцији конзервативне политичке акције у Будимпешти, која је окупила бројне политичке лидере и званичнике из Европе, САД и других дијелова свијета којој је присуствовао и предсједник СНСД-а.
"Он истински заслужује титулу човјека који је преживио све. Америчке санкције, изнуде из Њемачке, босанско малтретирање. Вјерујте драги пријатељи, ми бисмо доживјели колапс да смо преживјели само пола онога што је преживио Додик. Али он је успио и хвала Милораде што сте данас са нама", рекао је Виктор Орбан, премијер Мађарске.
Виктор Орбан је велики лидер који је примјетио наше напоре, порука је Милорада Додика. Осјећам се, каже као поносни српски патриота.
"Ја немам ријечи колико сам захвалан. И прије овога, за самог Орбана, и оно што сам могао да од њега чујем, да научим, препознам. осјећао сам се као поносни српски патриота да један велики лидер, једног великог народа, мађарског народа изађе и примијети све и на тај начин каже. Рекао је још да су многи тамо доживјели моју судбину да би давно колабрирали, односно тешко издржали то је заиста нешто што плијени и не знам да ли се то икоме десило у прошлости са наших простора да је на тај начин неко похваљен", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Данас се још једном потврдило да државе и народи морају задржати свој суверенитет, идентитет, а ако се тога одрекну, немају чим допринијети напретку, рекла је Ана Тришић Бабић.
"Ми из Републике Српске смо одавно препознали те процесе и тим више сам почаствована и срце ми је било пуно јер сам схватила да заиста нисмо били на кривом путу и да задњих најмање десет година указујемо шта се дешава у најближем сусједству и оно на шта Република Српска треба бити поносна што смо његовали породицу, идентитет и заиста бих жељела да поручим да још више дигнемо главу и да будемо поносни на оно одакле долазимо, ко смо, шта смо и без икаквог страха да о томе причамо и о нама и процесима који се дешавају", рекла је Ана Тришић Бабић, бивши в.д. предсједника Републике Српске.
Све ове поруке стижу након конференције која се организује у оквиру америчких и мађарских напора да профилишу заједничке вриједности.
Тим поводом на конференцији се путем видеа обратио и амерички предсједник. Подржао је Виктора Орбана на парламентарним изборима.
"Шаљем најбоље жеље премијеру Виктору Орбану, кога подржавам на овим изборима. Надам се да ће побиједити, надам се да ће убједљиво побиједити, упркос свим нападима", рекао је Доналд Трамп, предсједник САД.
У истом тону Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је Србе који живе у Мађарској да подрже лидера партије Фидес Виктора Орбана и политику која чува стабилност, идентитет и суверенитет Мађарске.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч13
Република Српска
8 ч6
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
24
22
16
22
04
21
47
21
37
