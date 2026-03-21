Мазалица о иступу Тонина Пицуле: Све сами лицемјери, који жмуре на брутално урушавање европских вриједности

СРНА

21.03.2026

17:18

2
Срђан Мазалица
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Како вјеровати у ЕУ о којој нам говори човјек који на годишњицу етничког чишћења Срба из Хрватске објављује ратну слику са пушком и униформом, изјавио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

- Спомиње пресуду против предсједника Милорада Додика, али му не смета што је тај процес покренут тако што је Кристијан Шмит измијенио Кривични закон, узурпирајући надлежност парламента, што је све супротно прописима ЕУ - рекао је Мазалица Срни реагујући на најновији медијски иступ Тонина Пицуле о европском путу БиХ.

Све сами лицемјери, истакао је Мазалица, који воле да држе лекције о европским вриједностима, док у пракси жмуре када се оне брутално урушавају.

Пицула је рекао да други отворено, као Додик, одбацују ЕУ, јер без обзира на судске пресуде и даље врло удобно политички дјелују, управо на реторици којом трују људе.

Зато је, сматра он, опаснији тај малигни утицај политичара унутра, који не желе учинити више да држава, барем повремено, отклони неку препреку, како би ЕУ могла наставити бити благонаклона према БиХ.

Срђан Мазалица

Коментари (2)
