Preminuo Robert Miler

Kako javljaju strani mediji, Robert Miler, bivši specijalni savjetnik u Ministarstvu pravde koji je prethodno služio kao direktor FBI-ja, je preminuo. Imalo je 81 godinu.

Miler je služio kao specijalni savetnik koji je sproveo istragu o ruskom miješanju u izbore 2016. godine.

Tramp je oduvijek tvrdio da je istraga bila politički "lov na vještice".

U FBI-ju, Miler je gotovo odmah započeo reformu misije biroa kako bi odgovorio na potrebe sprovođenja zakona u 21. vijeku, započevši svoj dvanaestogodišnji mandat samo nedjelju dana prije napada 11. septembra i služeći pod predsjednicima iz obe političke partije. Na tu funkciju ga je nominovao republikanski predsjednik Džordž V. Buš, piše AP.

Ovaj kataklizmični događaj je u trenutku promijenio glavni prioritet biroa - sa rješavanja domaćeg kriminala na sprečavanje terorizma. Ta promjena je pred Milera i ostatak savezne vlade postavila gotovo nemoguće težak standard: sprečavanje 99 od 100 terorističkih zavjera jednostavno nije bilo dovoljno dobro.

Kao direktor sa drugim najdužim stažom u istoriji FBI-ja, odmah iza Dž. Edgara Huvera, Miler je tu funkciju obavljao do 2013. godine, nakon što je prihvatio molbu demokratskog predsjednika Baraka Obame da ostane na dužnosti čak i nakon što mu je desetogodišnji mandat istekao.

Istraga zbog koje je Trampu "drago što je mrtav"

Poslije nekoliko godina provedenih u privatnoj praksi, zamjenik državnog tužioca Rod Rozenstajn zatražio je od Milera da se vrati u javnu službu kao specijalni savjetnik u istrazi o vezama Trampa i Rusije.

Njegov tim je proveo skoro dvije godine sprovodeći jednu od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih istraga u istoriji Ministarstva pravde. Tokom istrage nije držao konferencije za novinare niti se pojavljivao u javnosti, ostajući povučen uprkos napadima Trampa i njegovih pristalica, čime je stvorio auru misterije oko svog rada.