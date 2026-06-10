Rašford se vraća kući

Autor:ATV
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Barselona je odbila da otkupi Markusa Rašforda od Mančester junajteda za 30 miliona evra zbog čega će se Englez vratiti na Old traford.
Djelovalo je da će Rašford i definitivno postati igrač Barselone. Ipak, šampion Španije traži povoljnije uslove otkupa zbog čega se Rašford vraća u Mančester junajted. To ne znači da je Barsa odustala od angažmana, ali ne znači ni da je Rašford nepoželjan u Junajtedu.
Njega je sa ostrva otjerao Ruben Amorim, a sadašnji trener Majk Kerik pokazao je znatno veći interes za talentovanog igrača.
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