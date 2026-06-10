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Rašford se vraća kući

Autor:

ATV
10.06.2026 15:59

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Рашфорд се враћа кући
Foto: Tanjug/AP/Joan Mateu Parra

Barselona je odbila da otkupi Markusa Rašforda od Mančester junajteda za 30 miliona evra zbog čega će se Englez vratiti na Old traford.

Djelovalo je da će Rašford i definitivno postati igrač Barselone. Ipak, šampion Španije traži povoljnije uslove otkupa zbog čega se Rašford vraća u Mančester junajted. To ne znači da je Barsa odustala od angažmana, ali ne znači ni da je Rašford nepoželjan u Junajtedu.

Njega je sa ostrva otjerao Ruben Amorim, a sadašnji trener Majk Kerik pokazao je znatno veći interes za talentovanog igrača.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Markus Rašford

Mančester junajted

Barselona

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