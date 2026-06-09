Argentina je odahnula: Mesi je spreman

Lionel Mesi će sigurno biti na terenu u dresu Argentine u prijateljskoj utakmici protiv Islanda u noći između utorka i srede u 3 sata posle ponoći, poslednjoj proveri za gaučose uoči Svetskog prvenstva.

Ovo je potvrdio Lionel Skaloni, selektor aktuelnih šampiona planete.

„Mesi će igrati, samo ne znam koliko minuta. Razgovaraću sa njim na treningu, pa ćemo procijeniti zajedno. Nećemo sigurno da rizikujemo, mada je Mesi sada zdrav“.

Fudbal Mesi postigao 900. gol

Jedan od najboljih u istoriji povrijedio se na posljednjoj utakmici za Inter iz Majamija, kada se uhvatio za zadnju ložu. Na sreću ispostavilo se nije u pitanju veći problem, piše Sportklub.

Duel između Argentine i Islanda odigraće se u Oburnu, država Alabama. Argentina brani titulu šampiona svijeta iz Katara 2022. godine.