Mesi kupio fudbalski klub!

16.04.2026 19:51

Фудбалер Лео Меси
Foto: Tanjug/AP Photo/Gustavo Garello, File

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Lionel Mesi kupio je fudbalski klub koji se takmiči u petoj španskoj ligi.

Argentinac je postao vlasnik kluba iz Katalonije "UE Kornelja", objavljeno je na zvaničnoj stranici ovog kluba.

Legenda "Barselone" i argentinske fudbalske reprezentacije je još jedan fudbaler koji je odlučio da investira u klubove iz nižih liga.

Prije dvije godine, Kilijan Mbape, fudbaler "Real Madrira", investirao je u francuski "Kan" ali klubu ni to nije pomoglo da ostane u drugoj francuskoj ligi.

Trenutni fudbaler italijanskog "Milana" Luka Modrić prošle godine uložio je u engleski "Svonzi siti", prenosi Srna.

