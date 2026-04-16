Mesi kupio fudbalski klub!

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Lionel Mesi kupio je fudbalski klub koji se takmiči u petoj španskoj ligi.

Argentinac je postao vlasnik kluba iz Katalonije "UE Kornelja", objavljeno je na zvaničnoj stranici ovog kluba.

Legenda "Barselone" i argentinske fudbalske reprezentacije je još jedan fudbaler koji je odlučio da investira u klubove iz nižih liga.

Prije dvije godine, Kilijan Mbape, fudbaler "Real Madrira", investirao je u francuski "Kan" ali klubu ni to nije pomoglo da ostane u drugoj francuskoj ligi.

Trenutni fudbaler italijanskog "Milana" Luka Modrić prošle godine uložio je u engleski "Svonzi siti", prenosi Srna.