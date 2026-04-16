Mesi kupio fudbalski klub!

Autor:ATV
Komentari:0
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Lionel Mesi kupio je fudbalski klub koji se takmiči u petoj španskoj ligi.
Argentinac je postao vlasnik kluba iz Katalonije "UE Kornelja", objavljeno je na zvaničnoj stranici ovog kluba.
Legenda "Barselone" i argentinske fudbalske reprezentacije je još jedan fudbaler koji je odlučio da investira u klubove iz nižih liga.
Prije dvije godine, Kilijan Mbape, fudbaler "Real Madrira", investirao je u francuski "Kan" ali klubu ni to nije pomoglo da ostane u drugoj francuskoj ligi.
Trenutni fudbaler italijanskog "Milana" Luka Modrić prošle godine uložio je u engleski "Svonzi siti", prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
42
22
40
22
31
22
21
22
11
Trenutno na programu
20:00
Loto, Lutrija Srbije
loto
20:10
ParlaTVment
informativno politički
21:09
Bitno
informativno politički
22:20
Bistra voda EP06 (12+)
serijski program
23:00
Planinski doktor S02 EP11 (12+, R)
serijski program