Perez ušao u svlačionicu, izbacio jednog igrača pa očitao bukvicu igračima

16.04.2026 18:50

Перез ушао у свлачионицу, избацио једног играча па очитао буквицу играчима
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Florentino Perez navodno je ušao u svlačionicu Real Madrida odmah nakon ispadanja iz Lige šampiona kako bi igračima rekao šta misli o sezoni.

Prema pisanju španskih medija, predsjednik Reala bio je bijesan nakon eliminacije te je igračima održao govor u kojem je poručio da je sezona neuspjeh.

Fudbalski portal Gol (Goal) podijelio je sa svojih milion pratilaca na Instagramu informacije o situaciji koja se navodno dogodila nakon ispadanja Reala iz Lige šampiona (1:2, 3:4 protiv Bajerna).

Ističe se da je Ardi Guleru (Arda Güler) poručio: „Ti izađi, nemoj gledati šta će se sada dogoditi.“ Nakon toga dvostruki strijelac na jučerašnjoj utakmici viđen je kako sam odlazi, dok su iza zatvorenih vrata uslijedile oštre riječi.

U govoru igračima, Perez je, kako se navodi, poručio:

„Jedna sezona bez trofeja je neuspjeh, dvije su nepodnošljive. Hvala vam na današnjem trudu, ali sezona je potpuno razočaranje. Igrati za Real Madrid je privilegija, ali i velika obaveza. Mnogi od vas nisu je ispunili. Barem završite prvenstvo dostojanstveno.“

Real je sasvim blizu toga da završi sezonu praznih ruku. Odavno je eliminisan iz Kupa kralja, a sada više nije ni u Ligi šampiona.

Što se španskog prvenstva tiče, trenutno zaostaje devet bodova za vodećom Barselonom.

(Vijesti.ba)

