Stari gastarbajter opisao koliko se život u Njemačkoj promijenio: "Ja sam tu od osamdesetih, sad me saslušajte"

Posljednjih decenija veliki broj građana Hrvatske odlučio je da sreću potraži izvan granica zemlje. Najčešće odredište bile su Njemačka i Austrija, ali i druge zapadnoevropske zemlje u koje su ljudi odlazili u potrazi za boljim uslovima života, stabilnijim poslovima i uređenijim sistemom. Iako se posljednjih godina trend iseljavanja donekle smanjio, u tim zemljama i dalje živi veliki broj Hrvata.

Ipak, život u inostranstvu nije uvijek onakav kakvim ga mnogi zamišljaju. Iza viših plata često se kriju visoki troškovi života, stroga pravila i obaveze koje mnogima predstavljaju ozbiljan finansijski i administrativni izazov, pa stoga mnogi sve češće razmišljaju o povratku u Hrvatsku.

U posljednje vreme na forumima i na društvenim mrežama na kojima postoje grupe koje okupljaju naše ljude u dijaspori, sve češće dolazi do poređenja "nekadašnjeg" i "današnjeg" standarda u zapadnoevropskim zemljama, posebno u Njemačkoj.

Upravo takva rasprava otvorila se na Fejsbuk stranici "Balkanci u Njemačkoj", gdje je jedan korisnik podstakao zanimljivu temu o promjenama životnog standarda kroz decenije. On je postavio pitanje: "Da li se drastično promijenila Njemačka od perioda kad je valuta bila njemačka marka u odnosu na današnji evro? Ima li vas koji ste duže ovdje da saznamo, jer svi pričaju, a nisu bili tu", napisao je.

Nostalgična sjećanja

Njegova objava vrlo brzo je izazvala veliki broj komentara i podstakla nostalgiju i sjećanja onih starijih, ali i oštra poređenja današnjeg i nekadašnjeg vremena. Mnogi su se složili da se životni standard značajno promijenio, te da su troškovi danas osjetno viši u odnosu na razdoblje njemačke marke.

Jedan od korisnika koji tvrdi da u Njemačkoj živi od 1981. godine napisao je: "Život je mnogo skuplji u evrima nego u markama. U osamdesetima je čovjek mogao sam da radi i izdržava porodicu, pa čak i da ide na godišnji odmor. Moj stan od 74 kvadrata bio je 456 maraka, plata 3.000 plus dječji dodatak. Benzin je bio 91 fening. Za 50 maraka mogla su da se napune cijela kolica u Aldiju ili Peniju. Za 100 maraka trebala su još jedna kolica", napisao je.

Drugi komentatori dodatno su potvrdili njegovu priču. Jedan korisnik prisetio se ranih osamdesetih i cijena koje su, kako kaže, danas nezamislive: "Sjećam se tog vremena. Mogao si 1980. godine da kupiš Mercedes 200D za 26.000 do 28.000 maraka nov. Cigarete Malboro bile su 1,49 maraka", dok je treći dodao: "Ovo danas nažalost nije ni 'n' od Njemačke iz osamdesetih i početkom devedesetih. Onih 2.600 maraka tada je vrijedilo kao današnjih 6.000, ako ne i 7.000 evra."

"Novca bilo kao u priči"

Neki od komentara isticali su i koliko se radilo i zarađivalo u to vrijeme, naglašavajući da je novac imao drugačiju vrijednost i da se lakše dolazilo do ušteđevine.

"Ja sam u maju 1980. prvi put došao u Njemačku. Ma za jednu subotnju dnevnicu od 12 sati po 18 maraka, koja se isplaćivala u kešu, živio sam kao lord cijelu nedjelju, plata ostajala netaknuta. Plus što je svaki dan mogao da radi prekovremeno ko je htio da radi, novca je bilo kao u priči, a bio je vrijedan, pogotovo kad se otišlo u Jugoslaviju, 100 maraka nisi mogao da potrošiš koliko god da si častio društvo."

"Znači, mogao si od plate da platiš 6 kirija sa strujom, to je kao danas 7.000 evra da imaš platu, a danas plata 2.500 maksimalno, eto ti razmjere… Ja sam 1993. mogao da platim kiriju radeći 4 dana", dodao je korisnik.

Sličnu priču ispričao je i jedan čovjek koji je u dijaspori od 1971. godine.

"Naravno da se mnogo toga promijenilo. Ja sam od 1971. u dijaspori. Nije se samo Njemačka promijenila, već i druge zemlje. Naravno da cijene rastu, to je svuda. Ali je žalosno što mnogi koriste te zemlje zarad nezaposlenosti itd. Tako da mi koji radimo pošteno i gledamo dijasporu kao i našu domovinu ispaštamo zbog takvih pojedinaca. Ne daje zemlja, već se nama uzima od poreza", napisao je.

U raspravi su se mogla pročitati i mišljenja da se promijenila ne samo valuta nego i cjelokupni društveno-ekonomski sistem.

"Došao 2018. i već sad mogu reći da ide u tri lijepe, brzinski… Islamizuje se punom parom. Nekome je u interesu da uništi Evropu. I sam sam musliman (da me ne shvatite pogrešno), ali ovo, ovo je zlo za sve nas. U budućnosti (bilo kad), rat je neizbježan", zaključio je.

