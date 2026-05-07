Neispravan med iz BiH i Hrvatske

Republička inspekcija za hranu nakon analiza utvrdila je da su neispravna dva uzorka meda porijeklom iz BiH i jedan uzorak iz Hrvatske.

Inspekcija je iz maloprodajnih objekata u Srpskoj uzela 17 uzoraka različitih vrsta meda i nakon analiza je utvrđeno da su dva uzorka meda porijeklom iz BiH i jedan uzorak iz Hrvatske neispravni.

Iz Inspektorata Srpske je saopšteno da je jedan uzorak neispravan zbog sadržaja vode, drugi zbog aktivnosti dijastaze koja je utvrđena ispod propisanih vrijednosti i treći zbog sadržaja redukujućih šećera i saharoze.

U dva slučaja subjekti su tražili superanalizu i iz prometa povukli sporne proizvode do završetka ovog procesa, dok je u trećem slučaju rješenjem inspektora naređeno uništavanje oko tri kilograma meda.

Kontrolisani su livadski, bagremov, cvjetni, šumski, lipov i planinski med, porijeklom iz Turske, Bugarske, Srbije, Hrvatske i BiH.

Prilikom uzorkovanja posebna pažnja je usmjerena na maloprodajnu cijenu meda, odnosno na proizvode sa nižom cijenom, koja može biti osnov za sumnju u kvalitet.

"Cilj rada inspekcije je osigurati da se na domaćem tržištu prometuje kvalitetna i bezbjedna hrana, te spriječiti svaku negativnu pojavu koja predstavlja nelojalnu konkurenciju domaćim proizvođačima", ističu u Inspektoratu.

Potrošačima je preporučeno da med kupuju isključivo kod registrovanih proizvođača, te na taj način daju vlastiti doprinos i podršku domaćim pčelarima.

Iz Inspektorata apeluju da inspekciji prijave slučajeve u kojima imaju saznanja da lica prodaju med sumnjivog kvaliteta, bez deklaracija i van prodajnih mjesta.