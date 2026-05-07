Pica piletina: Brz i ukusan porodični ručak

ATV
07.05.2026 11:01

пица пилетина сос ручак
Foto: Pexel/Chicken pizza

Kada želite brz i ukusan ručak koji će svi voljeti, ovaj recept je pravi izbor. Sočno pileće meso marinirano u jednostavnim začinima, prekriveno kremastim slojem grčkog jogurta, a zatim zapečeno sa kulenom i sirom daje kombinaciju kojoj je teško odoljeti.

Ukusom podsjeća na picu, pa će svi ljubitelji ovog italijanskog specijaliteta biti oduševljeni. Idealno je za porodični ručak ili večeru bez mnogo komplikacija.

Vrijeme pripreme:

40 minuta sa pečenjem

Sastojci:

5 pilećih filea (šnicle, oko 700 g)

200 g grčkog jogurta

2 supene kašike paradajz-paste

1 kašičica senfa

so i biber po ukusu

origano po ukusu

desetak kolutova kulena (oko 100 g)

150-200 g kačkavalja ili mocarele

malo ulja za podmazivanje pleha

Priprema:

Pileće šnicle posoliti, pobiberiti i premazati senfom, pa ostaviti da se kratko mariniraju (15-20 minuta).

U posebnoj posudi pomiješati grčki jogurt, paradajz-pastu, malo soli, bibera i origana, dok se ne dobije ujednačena smjesa.

Pleh lagano podmazati uljem, pa poređati marinirane šnicle. Preko svake ravnomjerno rasporediti pripremljeni jogurt sos.

Peći u unaprijed zagrijanoj rerni na 200°C oko 20 minuta.

Izvaditi iz rerne, preko mesa poređati kolutove kulena i rendani kačkavalj ili mocarelu.

Vratiti u rernu i peći još oko 10 minuta, dok se sir ne istopi i lijepo ne zapeče.

Poslužiti toplo, uz salatu ili prilog po želji. Ovaj recept je odličan i za kombinovanje sa krompirom, pirinčem ili svježim povrćem, priše Alo

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

