Žena se onesvijestila tokom TikTok lajva, a onda je uslijedio horor

Muškarac (32) uhapšen je u rumunskom gradu Krajovi zbog sumnje da je seksualno napao ženu koja je izgubila svijet tokom prenosa uživo na TikToku.

Prema navodima rumunskih medija, žena (33) je u trenutku incidenta emitovala uživo snimak na društvenoj mreži TikTok, kada joj je iznenada pozlilo i srušila se na pod. Gledaoci koji su pratili prenos odmah su primjetili da se nešto neobično dešava.

"Neko joj je došao do vrata. Uzeo joj je telefon i prekinuo prenos uživo. Morate pozvati policiju!", rekla je jedna uznemirena korisnica koja je pratila snimak.

Jedan od gledalaca odmah je pozvao hitne službe, ali je osumnjičeni, kako se navodi, napustio mjesto događaja prije dolaska policije i ljekara.

Istragom je utvrđeno da se sve dogodilo ujutru 16. maja. Prema sumnjama istražitelja, muškarac je na osnovu snimaka i informacija iz prenosa uživo uspio da otkrije lokaciju žene, nakon čega joj je prišao i iskoristio njeno stanje bespomoćnosti.

Tužilaštvo navodi da je osumnjičeni potom seksualno napao ženu.

Policija je u utorak izvela pretres kuće u Krajovi, nakon čega je muškarac identifikovan, priveden i zadržan u pritvoru na 24 časa.

Očekuje se da će biti izveden pred sudije, koji će odlučivati o predlogu za određivanje pritvora, prenosi Telegraf.