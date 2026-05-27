Otac Predrag upozorio vjernike: Ovo nikako ne radite

Dok hiljade vjernika danima strpljivo čekaju u nepreglednim redovima ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice, poznati sveštenik, otac Predrag Popović, uputio je izuzetno važan apel svim hodočasnicima.

Otac Predrag je podsjetio javnost da vrijeme provedeno u čekanju nije uzaludno izgubljeno, već da ono predstavlja ključni dio duhovnog puta i neprocjenjivu priliku za unutrašnju molitvu.

Ovaj apel se ne odnosi samo na vjernike koji trenutno borave ispred beogradskog hrama, već i na sve one koji redovno posjećuju velike svetinje poput manastira Ostrog ili Tuman.

Otac Predrag naročito ističe da je samo čekanje pred svetinjom, u stvari, najvažniji dio duhovnog pristupa.

Šta nikako ne smijete raditi u redu za svetinju?

Otac Predrag je posebno skrenuo pažnju na ponašanje vjernika dok stoje u redovima, naglašavajući da bi tehnologiju i svetovne razgovore trebalo ostaviti po strani.

Prema njegovim riječima, dok se čeka na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice, Svetom Vasiliju Ostroškom ili bilo kojoj drugoj svetinji, vrijeme ne bi smjelo da se troši na "čačkanje" telefona i usputne priče. Umjesto toga, to vrijeme treba mudro iskoristiti za razgovor sa Bogom o onome što čovjeka tišti i za traženje duhovnog uslišenja.

- Jedna važna napomena za sve vas koji sada čekate u redu da celivate pojas Presvete Bogorodice, ali i za sve vas dok čekate da celivate neku svetinju u Ostrogu, Tumanu ili bilo gde drugde: Dok stojite u redu, dok čekate, nemojte da čačkate telefon, da pričate i tako dalje, da trošite vreme na neke druge stvari. Dok čekate u redu, molite se. Molite se Presvetoj Bogorodici, sad konkretno, kad čekate da se poklonite pojasu ili Svetom Vasiliju Ostroškom, ili, na kraju krajeva, Gospodu Bogu, za ono što vas muči, za probleme koje imate, da vas usliši Gospod , rekao je otac Predrag.

Zašto nekoliko sekundi pred svetinjom nije uzalud?

Sveštenik je objasnio i čestu zabludu sa kojom se vjernici suočavaju kada nakon višesatnog čekanja pred svetinjom provedu svega nekoliko sekundi. Mnogi se, kako kaže, bune jer smatraju da su čekali predugo za trenutak koji traje kratko, misleći da nisu uradili ništa.

Međutim, otac Predrag ističe da je samo čekanje zapravo molitva. Kada se konačno stigne ispred svetinje, postupak je jednostavan – vjernik treba samo da se prekrsti, cjeliva svetinju i kaže "Amin", jer je glavna duhovna priprema već obavljena u redu.

- Kada dođete tamo na to mesto, samo se prekrstite, celivate i kažete: "Amin". Čekanje je molitva, u stvari. Zato mnogi ljudi se bune, neki, mislim, hvala Bogu, ovde kod vas u redu se ne bune, ali drugi kažu: "Čekali smo toliko sati, ušli smo unutra, celivali par sekundi i morali smo da izađemo. I šta smo mi radili? Ništa. Pa baš to. Dok si čekao u redu, ti si se molio. Kad si došao, samo si celivao i to je bilo to. Tako da iskoristite pametno to vreme - objasnio je on.

Pojas Presvete Bogorodice ostaje duže u Beogradu!

Osvrćući se na prisustvo velike hrišćanske relikvije u glavnom gradu, otac Predrag je naglasio da je ovo izuzetna prilika i velika čast koja je vjernom narodu omogućena blagoslovom patrijarha Porfirija i crkvenih velikodostojnika.

Zbog nezapamćenog interesovanja i neprekidnog priliva vjernika koji žele da se poklone ovoj svetinji, donesena je odluka da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu duže nego što je prvobitno planirano.

Iako je relikvija trebalo da bude vraćena u svetogorski manastir Vatoped 29. maja, njen boravak u Hramu Svetog Save produžen je do ponedjeljka, 1. juna, čime je pružena šansa svima koji čekaju da pristupe cjelivanju, prenosi Telegraf.