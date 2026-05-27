Nezakonite pojedine odredbe uredbe o igrama na sreću

27.05.2026 14:12

Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу

Ustavni sud Republike Srpske proglasio je na današnjoj sjednici neustavnim i nezakonitim pojedine odredbe uredbe o uslovima za davanje saglasnosti "Lutriji Republike Srpske" za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću.

Iz Ustavnog suda saopšteno je da navedene odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske, Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o Vladi Srpske.

Suština donošenja navedene odluke je, kako se navodi, u činjenici što je Vlada, iako ovlaštena da Uredbom uredi uslove, kriterijume i postupak za davanje saglasnosti "Lutriji" za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću, osporenim propisivanjem prekoračila svoja ovlaštenja, odnosno, promijenila zakonsku nadležnost organa javnog preduzeća na način da je poslovanje preduzeća koje je u nadležnosti Uprave, kao organa preduzeća, nezakonito prenijela u nadležnost direktora.

"S obzirom na utvrđenu nesaglasnost osporenih odredaba sa Zakonom, time je istovremeno došlo do povrede i ustavnog načela zakonitosti akata", pojasnili su iz Ustavnog suda Srpske.

(SRNA)

