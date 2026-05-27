Teška nesreća na auto-putu kod Sarajeva: Povrijeđeno više osoba

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu kod Sarajeva, u blizini naselja Bačići, a povrijeđeno je više osoba.

- U 12:25 sati došlo je do saobraćajne nezgode na dionici od Bačića prema izlazu iz Sarajeva. Učestvovala su dva vozila, a imamo više povrijeđenih osoba. Čekamo potvrdu o stepenu povreda - potvrđeno je iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS za "Avaz".

Jedno od vozila je zadnjim desnim dijelom završilo na ogradi.

U toku je policijski uviđaj, a saobraćanje u ovom dijelu autoputa nije obustavljeno.