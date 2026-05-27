Logo
Large banner

Lijepo vrijeme nije dugo trajalo: Sutra kiša i pljuskovi

Autor:

ATV
27.05.2026 14:29

Komentari:

0
киша невријеме лоше вријеме падавине
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje promjenljivo vrijeme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, a temperatura vazduha biće nešto niža u odnosu na prethodne dane.

Tokom noći i jutra biće promjenljivo oblačno, ponegd‌je sa kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, dok će na jugu preovladavati vedro vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana očekuje se pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, na jugu su mogući umjereni razvoji oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima, dok će uveče biti uglavnom vedro.

Duvaće slab do umjeren vjetar, koji će uveče jačati i mijenjati pravac na sjeverni. U Hercegovini će duvati bura, uveče mjestimično i jaka.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19 stepeni, u višim pred‌jelima oko 10, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugu do 32, a u višim pred‌jelima oko 20 stepeni Celzijusovih.

igre na srecu kladionica aparati

Republika Srpska

Nezakonite pojedine odredbe uredbe o igrama na sreću

Danas je pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine u poslijepodnevnim i večernjim časovima u sjevernim dijelovima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 14, Čemerno 23, Kalinovik, Han Pijesak 24, Gacko, Mrakovica i Sokolac 25, Kneževo 26, Sarajevo 27, Mrkonjić Grad 28, Drinić, Zvornik, Tuzla, Šipovo i Livno 29, Bijeljina, Bileća, Ribnik i Srbac 30, Banjaluka, Prijedor, Trebinje, Doboj, Višegrad, Novi Grad, Rudo, Drvar i Sanski Most 31, Gradačac 32 i Mostar 34 stepena Celzijusova.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kiša

Pljuskovi

Vrijeme

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Društvo

Otac Predrag upozorio vjernike: Ovo nikako ne radite

2 h

0
У оквиру републичке акције "Лако је појас везати", Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са градском управом у Фочи, поклонила је данас фочанском Удружењу вишечланих породица "Опстанак" четири аутосједалице и за првачиће Основне школе "Свети Сава" одржала предавање о правилима саобраћаја.

Društvo

"Lako je pojas vezati": Autosjedalice za višečlane porodice, predavanje i slikovnice za prvačiće

3 h

0
Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

Društvo

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

5 h

1
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Društvo

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

5 h

2

  • Najnovije

15

44

Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

15

41

Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

15

36

SIPA uhapsila Radovana Jelušića: Osuđivan za pljačku zlatare u Tokiju, hapšen u Rimu i Španiji

15

35

Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

15

30

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner