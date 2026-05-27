Sastanak Dodika i Gruška u Moskvi

ATV
27.05.2026 15:21

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruškom.

Sastanku prisustvuje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Jedna od tema razgovora biće i Kancelarija visokog predstavnika u BiH.

Delegacija Republike Srpske boravi u posjeti Moskvi u okviru koje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednosnom forumu.

