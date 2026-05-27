Cvijanovićevoj uručena Povelja počasnog građanina

27.05.2026 13:33

Српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић данас је у Прњавору уручена Повеља почасног грађанина са златним грбом града.
Srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović danas je u Prnjavoru uručena Povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada.

Cvijanovićevoj je Povelja dodijeljena povodom Dana grada za značajne rezultate i zalaganja od interesa za grad i širu zajednicu.

Prethodno su Cvijanovićeva i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić u Gradskoj upravi razgovarali sa rukovodstvom grada Prnjavora, te je posjetili kino "Slavica" koje će uskoro biti ponovo otvoreno nakon više decenija.

U 14.00 časova Cvijanovićeva će kod Spomenika junacima grada prisustvovati parastosu i polaganju vijenaca povodom Dana gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.

Riječ je spomeniku koji je otkriven 28. juna 2014. godine, a na njemu su uklesani likovi 71 borca Vojske Republike Srpske sa područja grada i iz naselja Ratkovac.

