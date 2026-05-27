Minić: Ponosan sam na omladinu koju imamo

Premijer Republike Srpske Savo Minić objavio je fotografiju studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka, koji su nakon 11 dana pješačenja do Manastira Ostrog, zdravo stigli do cilja.

"Ponosan sam kad vidim kakvu omladinu imamo. Ovo su mladi ljudi puni vjere, humanosti, istrajnosti, snage. Njihov podvig i humanitarna misija za pomoć maloj Sofiji Dujlović su za poštovanje", dodao je Minić u objavi na svom Iks nalogu.



Ponosan sam kad vidim kakvu omladinu imamo. Ovo su mladi ljudi puni vjere, humanosti, istrajnosti, snage… Njihov podvig i… pic.twitter.com/6Leam3PxFQ — Savo Minić (@minic_savo) May 27, 2026

