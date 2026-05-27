Prijedorčanin nasrnuo na policajca tokom hapšenja

Prijedorčanin D.Đ. lišen je slobode nakon što je narušio javni red i mir, a potom pružio aktivan otpor i napao policijskog službenika koji je pokušao da ga privede.

Kako su naveli iz policijske uprave Prijedor, osumnjičeni je odbio da postupi po naređenju policijskih službenika, nakon čega je došlo do fizičkog nasrtaja na jednog od njih.

Zbog narušavanja javnog reda i mira, osumnjičenom je uručen prekršajni nalog po članu 8. Zakona o javnom redu i miru. Međutim, zbog napada na službeno lice, protiv njega slijedi i krivična prijava.

Nakon što se kompletiraju svi dokazi, Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti".