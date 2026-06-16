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Jedna zemlja upravo je priznala nezavisnost Hrvatske

Autor:

ATV
16.06.2026 18:47

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Једна земља управо је признала независност Хрватске

Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku, što će, kako je saopštilo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, učvrstiti saradnju dvije zemlje predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju.

Ovim činom se, stoji u saopštenju, dodatno učvršćuju pretpostavke za dalji razvoj prijateljskih odnosa i saradnje dviju država, utemeljenih na međusobnom poštovanju i suverenoj jednakosti.

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Hrvatska je s ovom himalajskom državom koja ima oko 800.000 stanovnika već održavala odnose u okviru Ujedinjenih nacija, ali je ovo formalno priznanje važan poticaj bilateralnoj saradnji, u skladu s interesima obje države, dodaje se u saopštenju.

"Kao članica EU i NATO, Republika Hrvatska ostaje predana promicanju održivog razvoja, međunarodne saradnje, mira i stabilnosti, uključujući i kroz jačanje odnosa s partnerima u Aziji", stoji u saopštenju.

Čekaju se još dvije zemlje

Nakon što ju je priznala pomenuta država, Hrvatsku sada još nisu priznale Niger u Africi i Tonga u Polineziji.

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Hrvatska 15. januara obilježava Dan međunarodnog priznanja jer su je toga datuma 1992. priznale sve članice tadašnje Evropske unije i druge značajne zemlje svijeta.

(Nezavisne)

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Nezavisnost Hrvatske

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