Luštica Bay predstavlja razvojnu viziju integrisanog primorskog grada na konferenciji "Trebinje 2026 – Gradimo region"

Jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u Jugoistočnoj Evropi, Luštica Bay, biće predstavljen na regionalnoj infrastrukturnoj i građevinskoj konferenciji „Trebinje 2026 – Gradimo region“, koja počinje u četvrtak u 10 časova u Kulturnom centru u Trebinju.

Na konferenciji, koja će okupiti vodeće investitore, građevinske kompanije, predstavnike institucija i stručnjake iz regiona, Luštica Bay će predstaviti razvojnu viziju integrisanog primorskog grada koji nastaje na poluostrvu Luštica u Crnoj Gori.

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Sa više od 700 miliona evra već uloženih u razvoj i planiranom ukupnom investicijom od 1.6 milijardi evra do 2033. godine, Luštica Bay danas predstavlja najveću greenfield investiciju u Crnoj Gori i jednu od najvećih u regionu. Projekat obuhvata izgradnju više od 3.000 apartmana, 300 luksuznih vila, sedam hotela, moderne marine i prvog golf terena sa 18 rupa u Crnoj Gori.

Tokom predstavljanja biće riječi o konceptu održivog razvoja, rastu vrijednosti nekretnina, razvoju turističke i sportske infrastrukture, kao i o stvaranju nove međunarodne zajednice koja danas okuplja vlasnike nekretnina iz više od 50 zemalja svijeta.

Poseban fokus biće stavljen na naselje The Peaks i izgradnju prvog profesionalnog golf terena u Crnoj Gori, čiji dizajn potpisuje legendarni Gari Plajer. Ovaj projekat predstavlja važan korak u pozicioniranju Crne Gore na mapi elitnog golf i cjelogodišnjeg turizma.

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Učešće Luštica Bay na konferenciji „Trebinje 2026 – Gradimo region“ potvrđuje značaj investicionih projekata koji mijenjaju ekonomsku i turističku sliku regiona, ali i otvara prostor za razmjenu iskustava o održivom urbanom razvoju, savremenom stanovanju i novim modelima investicija.

Konferencija „Trebinje 2026 – Gradimo region“ održava se 18. i 19. juna i okuplja ključne aktere iz oblasti infrastrukture, energetike, urbanog razvoja i investicija iz cijelog regiona.