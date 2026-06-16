Logo

Luštica Bay predstavlja razvojnu viziju integrisanog primorskog grada na konferenciji "Trebinje 2026 – Gradimo region"

Autor:

ATV
16.06.2026 16:12

Komentari:

0
Луштица у Црној Гори.
Foto: Ustupljena fotografija

Jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u Jugoistočnoj Evropi, Luštica Bay, biće predstavljen na regionalnoj infrastrukturnoj i građevinskoj konferenciji „Trebinje 2026 – Gradimo region“, koja počinje u četvrtak u 10 časova u Kulturnom centru u Trebinju.

Na konferenciji, koja će okupiti vodeće investitore, građevinske kompanije, predstavnike institucija i stručnjake iz regiona, Luštica Bay će predstaviti razvojnu viziju integrisanog primorskog grada koji nastaje na poluostrvu Luštica u Crnoj Gori.

nikola tesla vikimedia

Nauka i tehnologija

Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

Sa više od 700 miliona evra već uloženih u razvoj i planiranom ukupnom investicijom od 1.6 milijardi evra do 2033. godine, Luštica Bay danas predstavlja najveću greenfield investiciju u Crnoj Gori i jednu od najvećih u regionu. Projekat obuhvata izgradnju više od 3.000 apartmana, 300 luksuznih vila, sedam hotela, moderne marine i prvog golf terena sa 18 rupa u Crnoj Gori.

Tokom predstavljanja biće riječi o konceptu održivog razvoja, rastu vrijednosti nekretnina, razvoju turističke i sportske infrastrukture, kao i o stvaranju nove međunarodne zajednice koja danas okuplja vlasnike nekretnina iz više od 50 zemalja svijeta.

Poseban fokus biće stavljen na naselje The Peaks i izgradnju prvog profesionalnog golf terena u Crnoj Gori, čiji dizajn potpisuje legendarni Gari Plajer. Ovaj projekat predstavlja važan korak u pozicioniranju Crne Gore na mapi elitnog golf i cjelogodišnjeg turizma.

Грчка

Svijet

Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

Učešće Luštica Bay na konferenciji „Trebinje 2026 – Gradimo region“ potvrđuje značaj investicionih projekata koji mijenjaju ekonomsku i turističku sliku regiona, ali i otvara prostor za razmjenu iskustava o održivom urbanom razvoju, savremenom stanovanju i novim modelima investicija.

Konferencija „Trebinje 2026 – Gradimo region“ održava se 18. i 19. juna i okuplja ključne aktere iz oblasti infrastrukture, energetike, urbanog razvoja i investicija iz cijelog regiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luštica

Crna Gora

Trebinje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дивље свиње излазе из шуме на улицу.

Region

Poljoprivrednici traže drastičan odstrel divljih svinja, pozivaju i vojsku

8 h

0
Makarska More Hrvatska

Region

Makarska uvodi zabranu koja će razočarati turiste

8 h

0
Умало нова трагедија на Јадрану: Чамац снимљен како јури ка обали, забио се право у стијене!

Region

Umalo nova tragedija na Jadranu: Čamac snimljen kako juri ka obali, zabio se pravo u stijene!

12 h

0
Познато ко је управљао једрилицом смрти: Откривени нови детаљи

Region

Poznato ko je upravljao jedrilicom smrti: Otkriveni novi detalji

1 d

0

  • Najnovije

19

32

Spremite novčanike: Vrućina nije jedina nevolja koju donosi Super El Ninjo

19

32

Muškarca ubio grom ispred kuće, pokušao da se skloni od nevremena: Tragedija u Čačku

19

31

Hoće li doći do smanjenja cijena na benzinskim pumpama?

19

22

Odluke jednog sudije - redovna praksa Suda u Strazburu

19

14

Finale ''Zvezda Granda'' donosi iznenađenja: Pobjedniku posebna statua

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima