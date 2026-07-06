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Zemljotres jačine 5,1 stepen pogodio Čile

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 22:40

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Земљотрес јачине 5,1 степен погодио Чиле
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je Čile, saopštio je Američki geološki zavod /USGS/.

Zemljotres je pogodio područje 56 kilometara zapadno od grada La Ligve u Čileu oko 12.00 časova po lokalnom vremenu.

Epicentar je bio na dubini od 21 kilometar. Druge informacije nisu poznate.

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Tagovi :

Zemljotres

Čile

Rihterova skala

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