Zemljotres jačine 5,1 stepen pogodio Čile

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je Čile, saopštio je Američki geološki zavod /USGS/.
Zemljotres je pogodio područje 56 kilometara zapadno od grada La Ligve u Čileu oko 12.00 časova po lokalnom vremenu.
Epicentar je bio na dubini od 21 kilometar. Druge informacije nisu poznate.
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