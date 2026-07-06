Kuba bez struje, kolaps nacionalnog elektroenergetskog sistema

Kubanska elektropriveda saopštila je da je došlo do kolapsa nacionalnog elektroenergetskog sistema zemlje, što je izazvalo nestanak struje na cijelom ostrvu.

"Uzroci isključenja sistema se utvrđuju", navodi se u saopštenju na "Iksu", uz napomenu da će ažuriranja uslijediti.

Nestanak struje dolazi u trenutku kada se Kuba suočava sa sve gorom energetskom krizom izazvanom nestašicom goriva i starenjem elektroenergetske mreže.

Od januara, zemlja se bori da osigura snabdijevanje gorivom nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio tarifama zemljama koje prodaju ili snabdijevaju naftom ostrvo Kubu.

Ranije su SAD uvele sankcije kubanskom predsjedniku Migelu Dijaz-Kanelu i drugim visokim zvaničnicima, objavio je portal "Baha", prenosi Srna