Logo

Kuba bez struje, kolaps nacionalnog elektroenergetskog sistema

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 21:46

Komentari:

0
Кубанска електроприведа саопштила је да је дошло до колапса националног електроенергетског система земље, што је изазвало нестанак струје на цијелом острву.
Foto: X/NewsForce/printscreen

Kubanska elektropriveda saopštila je da je došlo do kolapsa nacionalnog elektroenergetskog sistema zemlje, što je izazvalo nestanak struje na cijelom ostrvu.

"Uzroci isključenja sistema se utvrđuju", navodi se u saopštenju na "Iksu", uz napomenu da će ažuriranja uslijediti.

Nestanak struje dolazi u trenutku kada se Kuba suočava sa sve gorom energetskom krizom izazvanom nestašicom goriva i starenjem elektroenergetske mreže.

Od januara, zemlja se bori da osigura snabdijevanje gorivom nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio tarifama zemljama koje prodaju ili snabdijevaju naftom ostrvo Kubu.

Ranije su SAD uvele sankcije kubanskom predsjedniku Migelu Dijaz-Kanelu i drugim visokim zvaničnicima, objavio je portal "Baha", prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kuba

Kuba bez struje

elektroprivreda Kube

saopštenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, кинески војници посматрају како руска корвета Резки стиже у војну луку у Ћингдаоу, у источној кинеској провинцији Шандонг, како би учествовала у поморској вежби „Заједничко море 2026“ са Кином у недељу, 5. јула 2026. године.

Svijet

Kina i Rusija gomilaju ratne brodove i podmornice

2 h

0
Си у Бијелој кући крајем септембра

Svijet

Si u Bijeloj kući krajem septembra

2 h

0
Омск рафинерија нафте Русија

Svijet

Ukrajinski dronovi napali jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji

2 h

0
Водени бомбардер баца воду на шумски пожар у близини Ил сир Тета, јужна Француска, понедјељак, 6. јула 2026.

Svijet

Šumski požari se šire južnom Evropom, hiljade ljudi napuštaju domove

3 h

0

  • Najnovije

23

01

ŠOK ZA RONALDA I PORTUGAL: Španija golom u 91. minutu izborila četvrtfinale Mundijala

22

58

Djevojčica (2) pala sa terase: Hitno prebačena u bolnicu

22

51

Retrogradni Merkur udara na ovaj znak bez milosti: Za noć će im odnijeti pare kao tornado

22

40

Zemljotres jačine 5,1 stepen pogodio Čile

22

32

Rekord za rekordom: Mundijal kao nijedan drugi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima