Jokić: Želim do kraja života da igram za Denver

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić iznio je utiske posle trijumfa nad Bosnom i Hercegovinom u Beogradu.

"Orlovi" su prvu fazu kvalifikacija okončali trijumfom od 94:81.

Jokić je meč završio sa tripl-dablom. Imao je 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova.

"Mislim da smo dobro otvorili utakmicu, za razliku od Švajcarske. Loše smo počeli drugo poluvrijeme, ali brzo smo vratili kontrolu i završili utakmicu", rekao je Jokić.

Nikola Jović je bio sjajan i ubacio je čak 32 poena.

"Igrao sam sa njim već par godina. Očekujem to od njega, znam šta može da uradi i nadam se da će ovako da igra u budućnosti".

Svi se pitaju šta će biti sa novim ugovorom u Denveru.

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru, vjerovatno ću potpisati sljedeće godine. Moja želja je da igram do kraja života u Denveru, a na njima je da li će dati ponudu ili neće", istakao je Nikola, prenosi B92