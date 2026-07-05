Srebro sija kao zlato, Amerika prejaka za Srbiju

Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina nije uspjela da evropskom doda i svjetsko zlato. Ekipa Stevana Mijovića poražena je u finalu Svjetskog prvenstva od SAD-a 107:81.

Ipak, sjajan otpor koji su pružili ovi momci je za svaki respekt.

Držali su se Orlići u prvom poluvremenu, ali je Amerika u trećoj dionici stekla nedostižnu prednost.

Nikola Kusturica bio je najefikasniji akter meča sa 37 poena i devet skokova. Amerikance je predvodio Rozer Džunior sa 23 poena.

Izabrana je idealna petorka šampionata koju čine Bumće Bumće i Bekam Blek iz SAD-a, Luk Pol iz Australije, Omer Kutlaj iz Turske i Nikola Kusturica.

MVP je Žoakim Bumće Bumće inače Kusturicin saigrač iz Barselone.

Bronzanu medalju osvojila je Australija koja je bila bolja od domaćina Turske rezultatom 77:69