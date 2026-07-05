Srebro sija kao zlato, Amerika prejaka za Srbiju

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Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina nije uspjela da evropskom doda i svjetsko zlato. Ekipa Stevana Mijovića poražena je u finalu Svjetskog prvenstva od SAD-a 107:81.
Ipak, sjajan otpor koji su pružili ovi momci je za svaki respekt.
Držali su se Orlići u prvom poluvremenu, ali je Amerika u trećoj dionici stekla nedostižnu prednost.
Nikola Kusturica bio je najefikasniji akter meča sa 37 poena i devet skokova. Amerikance je predvodio Rozer Džunior sa 23 poena.
Izabrana je idealna petorka šampionata koju čine Bumće Bumće i Bekam Blek iz SAD-a, Luk Pol iz Australije, Omer Kutlaj iz Turske i Nikola Kusturica.
MVP je Žoakim Bumće Bumće inače Kusturicin saigrač iz Barselone.
Bronzanu medalju osvojila je Australija koja je bila bolja od domaćina Turske rezultatom 77:69
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