Srbija ne treba da strahuje za budućnost: Mladi košarkaši u finalu Svjetskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina u finalu je Svjetskog prvenstva.

Orlići su u polufinalu savladali domaćina Tursku 76:71.

Za tim koji sa klupe predvodi Stevan Mijović i ove godine nastupa Igokein Luka Galić, koji je u pobjedi učestvovao sa dva poena i šest skokova, ali sa veoma važnim odbranama u finišu utakmice.

Najefikasniji kod Srbije bio je Kusturica sa 25 poena, pratio ga je Lukić sa 20.

Kod Turske najefikasniji bio je Kutlaj sa 25 poena. U borbi za zlato Srbija sutra igra protiv SAD-a.

Podsjetimo, ovaj tim Srbije prošle godine okitio si titulom Evropskog šampiona.