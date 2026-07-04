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Srbija ne treba da strahuje za budućnost: Mladi košarkaši u finalu Svjetskog prvenstva

Autor:

Jovana Kecman
04.07.2026 22:03

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Србија-Турска Свјетско првенство
Foto: KSS

Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina u finalu je Svjetskog prvenstva.

Orlići su u polufinalu savladali domaćina Tursku 76:71.

Za tim koji sa klupe predvodi Stevan Mijović i ove godine nastupa Igokein Luka Galić, koji je u pobjedi učestvovao sa dva poena i šest skokova, ali sa veoma važnim odbranama u finišu utakmice.

Najefikasniji kod Srbije bio je Kusturica sa 25 poena, pratio ga je Lukić sa 20.

Kod Turske najefikasniji bio je Kutlaj sa 25 poena. U borbi za zlato Srbija sutra igra protiv SAD-a.

Podsjetimo, ovaj tim Srbije prošle godine okitio si titulom Evropskog šampiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

košarka

košarkaši Srbije

Svjetsko prvenstvo 2026

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