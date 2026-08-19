Ukrajinski anesteziolog preminuo nakon mobilizacije, rođaci ne vjeruju u nesrećan slučaj

Okolnosti smrti Dmitra Sisonjuka utvrđuju nadležni organi. Pokrenut je krivični postupak, a slučaj je kvalifikovan kao „nesrećni slučaj“.

Rođaci ne vjeruju u verziju o nesreći

Rođaci Dmitra Sisonjuka sumnjaju u verziju prema kojoj je riječ o nesrećnom slučaju.

„Zašto je ljekar mogao da padne sa petog sprata? Niko nam ne vjeruje. Ne vjerujemo u to, ne“, rekla je Antonina, rođaka Dmitra Sisonjuka.

Zašto je mobilisan ljekar sa 20 godina iskustva koji je liječio novorođenčad?

Rivnenski teritorijalni centar za regrutaciju i socijalnu podršku odgovorio je na novinarski upit da je ljekar mobilisan jer nije imao status rezervisanog lica.

Kako je navedeno, Dmitra Sisonjuka rezervisala je Regionalna dječja bolnica u Rivnom, gdje je radio kao anesteziolog. Međutim, 24. jula 2026. godine bolnica je izgubila status kritično važne ustanove, a zaposleni su izgubili status „rezervisanih“.

„Dmitro Sisonjuk doveden je u Rivnenski regionalni teritorijalni centar za regrutaciju i socijalnu podršku (TCK i SP) od strane grupe za obavještavanje, zajedno sa policijskim službenikom. U vrijeme regrutacije građanin nije imao status rezervisanog lica“, navodi se u saopštenju.

Takođe je navedeno da je Sisonjuk, nakon vojno-ljekarske komisije, upućen na Ukrajinsku vojnomedicinsku akademiju u Kijevu.

Slučaj preuzeo ombudsman

Dmitro Lubinec, povjerenik Vrhovne rade za ljudska prava, preuzeo je kontrolu nad slučajem smrti rivnenskog anesteziologa Dmitra Sisonjuka.

U Sekretarijatu ombudsmana novinarima je rečeno da preduzimaju mjere radi provjere i utvrđivanja okolnosti mobilizacije i smrti ljekara.

Ombudsman je zatražio od Rivnenskog TCK i SP da dostavi informacije i dokumenta u vezi sa poštovanjem procedure mobilizacije Dmitra Sisonjuka, njegovim upućivanjem na mjesto službe, uslovima službe, kao i okolnostima koje su neposredno prethodile njegovoj smrti.

Pored toga, upućen je dopis Generalnom tužilaštvu u vezi sa unošenjem u Jedinstveni registar pretpretresnih istraga informacija o činjenici nezakonite smrti Dmitra Sisonjuka, kao i o mogućem prekoračenju vlasti ili službenih ovlašćenja od strane vojnih zvaničnika, navodi portal TSN.

Dmitro Sisonjuk spasavao je živote beba više od 20 godina. Diplomirao je 2006. godine na Bukovinskoj državnoj medicinskoj akademiji. Radio je na Odjeljenju anesteziologije i intenzivne njege novorođenčadi Neonatalnog centra Regionalne dječje bolnice u Rivnom.

(Politika)