Koliko trenutno Stanivuković ima glasova

Lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković bio je nosilac liste u Izbornoj jedinici 3 za Narodnu skupštinu.

Centralna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate prema kojima je Stanivuković osvojio 15.719 glasova.

Ovaj rezultat ostvaren je na 80 odsto prebrojanih glasova i, ako se ovakav trend nastavi, čini se da će Stanivuković zabilježiti pad u odnosu na prošle Parlamentarne izbore.

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Da podsjetimo, 2022. godine, kada je bio nosilac liste ispred PDP-a, Stanivuković je osvojio 26.756 glasova.

Pad ispred PSS-a bilježi i Nebojša Drinić koji trenutno ima 6.482, dok je prije četiri godine, kada je kao i Stanivuković bio na listi PDP-a, imao 8.825. glasova.