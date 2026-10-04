Božović našao krivca za poraz!

SDS-ov kandidat za člana Predsjedništva BiH Marinko Božović , rekao je da su oprečne poruke koje su dolazile iz opozicije zbunile birače.

"Rezultati izbora koji su danas provedeni u Republici Srpskoj pokazuju da samovolja bilo koga ne može donijeti nikakav pozitivan rezultat", rekao je Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana Predsjedništva Bih.

Kako kaže, poprečne poruke koje su dolazile od strane pojedinih lidera opozicije su zbunile birače.

"Ovo je maksimalan mogući rezultat koji se mogao ostvariti. Pokazuje da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje",kaže Božović.

Podsjetimo, pored kandidata Marinka Božovića i SNSD-ove Željke Cvijanović koja je odnijela pobjedu, bio je Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red.

Pobjeda SNSD-a

Podsjetimo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu

On je istakao da su pobjede odnijeli kandidati ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.