Dodik poslao jasnu poruku pojedinim ambasadorima nakon izbora

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je dobar dio diplomatskog kora u Sarajevu našao za shodno da se ponovo umiješa u unutrašnje stvari BiH i komentariše izbore, nove tehnologije i rezultate i poručio im da se manu izbora u Republici Srpskoj.

Dodik je upitao ko je i kojom konvencijom dao pravo ambasadorima da imaju mišljenje o izborima u zemlji čiji su gosti?

"Niko. Nikada. Nijedna konvencija. Ovo nije pravni akt - ovo je samo mišljenje nekoliko ambasada. Jedva ste čekali da se oglasite. Čim su kutije zatvorene - eto vas. A naročito su brzi oni čije su zemlje odbacile elektronsko glasanje ili su im ga zabranili ustavni sudovi", rekao je Dodik.

On je naveo da je u Njemačkoj Ustavni sud 2009. oborio kao neustavno, da je Holandija zabranila 2007, Irska odustala 2009, Norveška napustila, Japan ugasio. Britanija odbila, a da Kanada i danas glasa papirom i broji ručno.

"O izborima u Republici Srpskoj predavanja nam drže zemlje koje su isti sistem same odbacile. To nije briga. To je bezobrazluk", naveo je Dodik na Iksu.

Napomenuo je da je Kristijan Šmit petnaest puta intervenisao na Izborni zakon, kupio tehnologiju - pa sad skaču ambasadori kao da su nadležni.

"Nisu. Skaču da brane kriminal prilikom nabavke. Manite se izbora u Republici Srpskoj. Ako vam je ovaj sistem toliko divan - idite u svoje zemlje i tamo ga branite. Tamo vam je posao", naglasio je Dodik.

Istakao je da su sve ovo smislili da ospore srpske pobjede.

Vidim da je dobar dio diplomatskog kora u Sarajevu našao za shodno da se ponovo umiješa u unutrašnje stvari BiH i komentariše izbore, nove tehnologije i rezultate. Prvo pitanje: ko je i kojom konvencijom dao pravo ambasadorima da imaju mišljenje o izborima u zemlji čiji su gosti? Niko. Nikada. Nijedna konvencija. Ovo nije pravni akt - ovo je samo mišljenje nekoliko ambasada. Jedva ste čekali da se oglasite. Čim su kutije zatvorene - eto vas. A naročito su brzi oni čije su zemlje odbacile elektronsko glasanje ili su im ga zabranili ustavni sudovi. Njemačka: Ustavni sud 2009. oborio kao neustavno. Holandija zabranila 2007. Irska odustala 2009. Norveška napustila. Japan ugasio. Britanija odbila. Kanada i danas glasa papirom i broji ručno. O izborima u Republici Srpskoj predavanja nam drže zemlje koje su isti sistem same odbacile. To nije briga. To je bezobrazluk. Šmit je petnaest puta intervenisao na Izborni zakon, kupio tehnologiju - pa sad skaču ambasadori kao da su nadležni. Nisu. Skaču da brane kriminal prilikom nabavke. Manite se izbora u Republici Srpskoj. Ako vam je ovaj sistem toliko divan - idite u svoje zemlje i tamo ga branite. Tamo vam je posao. Sve ste ovo smislili da osporite srpske pobjede. Mi smo još jednom demonstrirali čas demokratije - mirno, uredno, s jasnim rezultatom. Vi ste pokazali da ne možete da podnesete. Zato ćete morati da sačekate da razgovarate s pobjednicima. Pobijedili smo vas i nadmudrili još jednom. Nisu ovo izborne tehnologije. Ovo je pokušaj da se od Srba, u sopstvenoj državi, napravi neko ko traži dozvolu da vlada u svojoj kući. Neće ići. Pobijedili smo. I pobijedićemo svaki put. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 5, 2026

"Mi smo još jednom demonstrirali čas demokratije - mirno, uredno, s jasnim rezultatom. Vi ste pokazali da ne možete da podnesete", kaže Dodik.

Zato će, dodao je, morati da sačekaju da razgovaraju sa pobjednicima.

"Pobijedili smo vas i nadmudrili još jednom. Nisu ovo izborne tehnologije. Ovo je pokušaj da se od Srba, u sopstvenoj državi, napravi neko ko traži dozvolu da vlada u svojoj kući. Neće ići. Pobijedili smo. I pobijedićemo svaki put", zaključio je Dodik.

Ambasadori, odnosno šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švajcarske i Velike Britanije u BiH oglasili su se danas u zajedničkoj izjavi u kojoj su ocijenili da uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja važan iskorak za demokratiju u BiH.