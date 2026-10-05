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Tragedija u bolnici 'Sveti Jerarh Nikola': Medicinski tehničar pronađen mrtav

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05.10.2026 23:02

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Медицински техничар пронађен мртав
Foto: Fejsbuk

Oktav (35), medicinski tehničar iz Bikaza u Rumuniji pronađen je mrtav na odjeljenju hitne pomoći u bolnici u kojoj je radio, saopšteno je.

Tragedija se dogodila u Gradskoj bolnici "Sveti Jerarh Nikola" u Bikazu.

Oktav je bez svijesti proinađen na odjeljenje Hitne pomoći. Kolege su pokušale reanimaciju, ali nažalost ništa nisu mogli da urade i mladi tehničar je proglašen mrtvim na licu mjesta.

O ovom slučaju je odmah obaveštena i policija.

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"Policijski službenici gradske policije Bikaz obaviješteni su pozivom na broj 112 od strane 37-godišnjeg muškarca o činjenici da je 35-godišnji muškarac, zaposlen u gradskoj bolnici Bikaz, pronađen mrtav u sobi prijemnog centra za hitne slučajeve. Nije imao vidljivih povreda na površini tela i prevezen je u Službu za sudsku medicinu Njamca, radi preciznog utvrđivanja uzroka smrti ", navodi se u saopštenju policije Njamca.

Šta se desilo sa Oktavom?

Prema riječima uprave bolnice, Oktavu je pozlilo tokom radnog vremena. Navodno je doživio kardiorespiratorni zastoj, a ubrzo nakon toga, njegove kolege su započele manevre reanimacije, prenosi "Telegraf".

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Nažalost, njegovo srce nije reagovalo. Predstavnici medicinske jedinice uputili su saučešće nakon tragedije.

"Sa dubokom tugom, osoblje Gradske bolnice 'Sveti Jerarh Nikola' u Bikazu oprašta se od našeg kolege, Oktava, medicinskog asistenta na Odjeljenju hitne pomoći. Oktav nas je napustio prerano, dok je bio na dužnosti, ostavljajući za sobom bol koji je teško izraziti riječima. Angažovanost, posvećenost i empatija koje je uvijek pokazivao, kako prema pacijentima, tako i prema onima oko sebe, čine njegov gubitak još težim. Međutim, sjećanja, poštovanje i zahvalnost prema čovjeku i profesionalcu kakav je bio ostaju. U ovim bolnim trenucima, stojimo uz njegovu porodicu i voljene i upućujemo im iskreno saučešće i mnogo snage da prebrode ovu tešku sudbinu. Srećan put ka raju, Oktav! Ostaćeš u našem sjećanju. Neka ti Bog oprosti i počivaj u miru", piše u saopštenju bolnice.

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Tagovi :

tragedija

Rumunija

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