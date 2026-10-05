Protesti učenika proširili se na Belgiju: Uhapšeno 16 osoba

Protesti učenika zbog uslova u obrazovanju proširili su se sa Francuske na Belgiju gdje su demonstracije prerasle u vandalizam, požare i hapšenja u regionu Liježa.

Više stotina učenika okupilo se ispred škola širom Liježa, gdje su blokirali ulaze i marširali kroz grad. Prodavnice u centru grada ostale su zatvorene iz predostrožnosti, a demonstranti su pokušali da oštete prozore na Institutu Sen-Mišel.

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Lokalni mediji pišu da je policija uhapsila 16 osoba.

Kod pojedinih demonstranata pronađene su staklene flaše i tkanina što je moglo da se iskoristi za pripremu Molotovljevih koktela, iako nisu pronađene zapaljive supstance.

Vatrogasne službe reagovale su zbog zapaljenih skutera u obližnjim mjestima Erstal i Šene.

Nemiri su uslijedili nakon višednevnih protesta učenika širom Francuske, gdje su demonstracije počele sredinom septembra zbog nedostatka prosvjetnih radnika, pretrpanih učionica, dotrajalih zgrada i dužine časova.

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Učenici u Belgiji su iznijeli slične probleme dok su i protiv lokalnih reformi obrazovanja, većih troškova javnog prevoza i rasta školarina.

(Srna)