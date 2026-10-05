Automobil sletio sa puta i prevrnuo se: Jedan mladić poginuo, drugom se bore za život

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Noćas oko 1 sati iza ponoći, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u selu Cerovac kod Šapca, u kojoj je jedan mladić izgubio život, a drugi je teško povrijeđen.
Kako se saznaje, jedan mladić je preminuo na licu mjesta, a drugi je hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu gdje mu se ljekari bore se za život.
Banja Luka
Za dlaku udes u Banjaluci: Divljao na trotinetu i jedva izbjegao auto
Do nezgode je došlo kada je automobil sletio sa puta i prevrnuo se na krov. Iz smrskanog automobila ekipa hitne pomoći je izvukla povrijeđenog, dok su poginulu osobu izvukli vatrogasci.
Policija je izvršila uviđaj kako bi utvrdila tačne uzroke nezgode.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Hronika
1 h0
Srbija
1 h0
Region
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
6 h0
Srbija
6 h1
Najnovije
Najčitanije
22
52
22
45
22
39
22
37
22
31
Trenutno na programu