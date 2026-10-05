Automobil sletio sa puta i prevrnuo se: Jedan mladić poginuo, drugom se bore za život

Noćas oko 1 sati iza ponoći, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u selu Cerovac kod Šapca, u kojoj je jedan mladić izgubio život, a drugi je teško povrijeđen.

Kako se saznaje, jedan mladić je preminuo na licu mjesta, a drugi je hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu gdje mu se ljekari bore se za život.

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Do nezgode je došlo kada je automobil sletio sa puta i prevrnuo se na krov. Iz smrskanog automobila ekipa hitne pomoći je izvukla povrijeđenog, dok su poginulu osobu izvukli vatrogasci.

Policija je izvršila uviđaj kako bi utvrdila tačne uzroke nezgode.

(Telegraf.rs)