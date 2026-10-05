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Grupa maloljetnika opljačkala dijete, prijetili mu oštrim predmetom

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05.10.2026 22:31

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Група малољетника опљачкала дијете, пријетили му оштрим предметом
Foto: Envato/travelarium

Šestorica maloljetnika iz Skoplja uhapšena su nakon što su, kako se sumnja, opljačkali jedno dijete, pri čemu je jedan od njih djetetu prijetio oštrim predmetom, a potom pokušali da opljačkaju još jedno dijete.

Incident se dogodio u nedjelju uveče, oko 22 časa, na području Centra u Skoplju. Policija je privela šest maloljetnika, a sumnja se da su od jednog djeteta uz pretnju uzeli novac. Tokom razbojništva jedan od osumnjičenih navodno je koristio oštar predmet.

Nakon toga, grupa je, prema navodima policije, pokušala da opljačka još jedno dijete, ali u tome nije uspjela, prenosi Sloboden pečat.

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Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopšteno je da će, nakon kompletiranja slučaja, protiv maloljetnika biti podnijete krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivična djela razbojništva i pokušaja razbojništva.

Slučaj su preuzele policijske jedinice Centar i Bit Pazar u okviru skopske policijske uprave.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Sjeverna Makedonija

Pljačka

maloljetnici

Policija

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