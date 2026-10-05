Raste minimalna plata u Srbiji

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da će minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. iznositi 600 evra, sa ciljem da naredne godine dostigne 650 evra.

Đurđević Stamenkovski prisustvovala je stručnom savjetovanju inspektora rada iz cijele Srbije na Paliću, gdje su inspektorima koji su do sada bili u zvanju savjetnika uručena rješenja o napredovanju u zvanje samostalnog savjetnika.

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"Želimo da osnažimo njihov položaj i autoritet, jer su inspektori rada važna karika u zaštiti prava, bezbjednosti i zdravlja radnika. Njihov zadatak je da budu ažurni, pristupačni i otvoreni za sve pritužbe radnika", poručila je ministarka.

Od 1. januara minimalna zarada u Srbiji 600 evra

Govoreći o minimalnoj zaradi, Đurđević Stamenkovski je istakla da će od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji iznositi 600 evra, uz najavu novog povećanja krajem naredne godine, sa ciljem da dostigne 650 evra.

"Za 24 mjeseca minimalna zarada je nominalno porasla za 49,4 odsto, a realno za 33,3 odsto. Želimo da taj rast bude kontinuiran, ali istovremeno vodimo računa i o poslodavcima", navela je ministarka.

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Ona je dodala da je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu ove godine pala ispod osam odsto, što je istorijski minimum, i naglasila da je cilj da svakom građaninu bude omogućeno da ima dostojanstveno radno mjesto i da živi od svog rada.

Od 1. januara 2027. godine minimalna zarada pokrivaće 126 odsto minimalne potrošačke korpe.

"Naš prioritet ostaje zaštita radničkih prava, bezbjednosti i zdravlja na radu, kao i stvaranje uslova da se rad u Srbiji sve više vrednuje", poručila je Đurđević Stamenkovski.