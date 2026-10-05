Pet umrlih od ospica, više od hiljadu zaraženih

Broj zaraženih ospicama u saveznoj američkoj državi Pensilvanija premašio je 1.000, hospitalizovano je 198, a evidentirano je i pet smrtnih slučajeva.

Kao glavni uzrok širenja zaraze zdravstveni stručnjaci navode nisku stopu vakcinacije.

Nadležne službe danas su objavile da su zaražena 1.004 lica, piše "Asošiejted pres".

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SAD je 2000. godine iskorijenio domaće širenje ospica, zahvaljujući visokoj stopi vakcinacije, prenosi "Srna".

Međutim, te stope posljednjih godina pale su ispod 95 odsto, što je minimum potreban za sprečavanje širenja bolesti.

Velike epidemije od početka prošle godine zabilježene su i u Teksasu, te Juti, dok je Južna Karolina do sada imala najveći broj slučajeva, gdje ih je prijavljeno 997.

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Ospice su veoma zarazna bolest. Šire se vazduhom kada zaražena osoba diše ili kašlje, kao i putem kontaminiranih površina. Virus se u vazduhu može zadržati do dva sata