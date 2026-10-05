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U ovim državama žene ne mijenjaju prezime udajom

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05.10.2026 21:35

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Foto: Pexel/ Alexander Mass

U Grčkoj, Italiji i još nekoliko evropskih zemalja žene zadržavaju svoje prezime nakon udaje, ali se pravila razlikuju.

Jedno je od pitanja koje buduća mlada može da čuje i prije nego što izabere vjenčanicu ”Hoćeš li uzeti njegovo prezime?”

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Ipak, postoje zemlje u kojima brak ne podrazumijeva promjenu zvaničnog prezimena žene. Među njima su i Grčka i Italija, a slična pravila postoje u Španiji, Francuskoj i Holandiji.

Međutim, važno je razlikovati prezime u zvaničnim evidencijama od prezimena koje neko koristi u svakodnevnom životu. Žena u pojedinim zemljama može da se predstavlja muževljevim prezimenom, a da joj u dokumentima i dalje stoji sopstveno. Zato pravila nisu svuda ista, iako na prvi pogled djeluju slično.

Grčka – svoje prezime zadržavaju oba supružnika

Prema pravilima koja važe za grčke građane, i žene i muškarci poslije vjenčanja zadržavaju prezime dobijeno pri rođenju. Ipak, postoji mogućnost da svom prezimenu dodaju prezime supružnika, uz zajedničku izjavu pred nadležnim organom.

Grčko Ministarstvo unutrašnjih poslova objašnjava postupak dodavanja prezimena supružnika, ali i mogućnost da žene koje su sklopile brak prije 18. februara 1983. godine vrate svoje djevojačko prezime.

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Italija – u pasošu ostaje prezime dobijeno pri rođenju

U Italiji žena udajom ne zamjenjuje svoje zvanično prezime muževljevim. Čak i kada odluči da koristi prezime supružnika, njeno zvanično prezime ostaje ono koje je dobila pri rođenju i pod kojim joj se izdaje italijanski pasoš.

To znači da korišćenje muževljevog prezimena i promjena prezimena u italijanskim evidencijama nisu ista stvar. Samo vjenčanje ne mijenja njeno zvanično prezime.

Španija – žene zadržavaju svoja prezimena

U Španiji udate žene uobičajeno zadržavaju svoja prezimena, navodi se u zvaničnim uputstvima britanske službe za pasoše. Španski sistem imenovanja najčešće uključuje dva prezimena, po jedno naslijeđeno od svakog roditelja. Udaja ne znači da žena taj dio svog imena zamjenjuje muževljevim prezimenom.

Postoji mogućnost da u društvenom životu koristi kombinaciju svog i muževljevog prezimena. Ipak, takvo predstavljanje nije njeno zvanično ime i ne treba da bude navedeno kao takvo u pasošu ili nacionalnoj ličnoj karti.

Francuska – muževljevo prezime može da se koristi

Francuski državni portal Service Public izričito navodi da brak ne mijenja porodično prezime supružnika. Svako zadržava svoje. Ipak, i žena i muškarac mogu da koriste prezime partnera ili kombinaciju oba prezimena kao takozvano “prezime u upotrebi”. To ne predstavlja zamjenu zvaničnog porodičnog prezimena.

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Holandija – jedno prezime u prepisci, drugo u dokumentima

U Holandiji supružnici mogu da izaberu da li će koristiti svoje prezime, prezime partnera ili kombinaciju oba. Izbor može da utiče i na to kako im se državne službe obraćaju u prepisci.

Međutim, prema objašnjenju na zvaničnom sajtu grada Haga, prezime dobijeno pri rođenju ostaje u holandskom pasošu, ličnoj karti i vozačkoj dozvoli. Na tim dokumentima može dodatno da bude navedeno i prezime partnera.

(Mondo)

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Evropa

Udaja

prezime

vjenčanje

bračni par

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