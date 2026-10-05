Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Moskva je od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) zatražila da odlučno osudi kriminalne postupke Kijeva i njihovih sponzora, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je istakla da isporuke naoružanja Zapada u Ukrajinu dodatno podstiču nove provokacije protiv elektrane u Zaporožju. Svijet Postoji samo jedan način da se ponovi izvršenje smrtne kazne nad Kristom Pajk: U suprotnom je nemoguće! "Tražimo od rukovodstva IAEA da odlučno osudi kriminalne postupke Kijeva i njihovih sponzora", naglasila je Zaharova. Ukrajinske oružane snage su protekle noći napale zgradu laboratorije nuklearne elektrane Zaporožje i postrojenje za obradu radioaktivnog otpada. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.