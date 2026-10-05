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Zaharova: Tražimo od rukovodstva IAEA da osudi kriminalne postupke Kijeva

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05.10.2026 20:37

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Moskva je od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) zatražila da odlučno osudi kriminalne postupke Kijeva i njihovih sponzora, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je istakla da isporuke naoružanja Zapada u Ukrajinu dodatno podstiču nove provokacije protiv elektrane u Zaporožju.

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"Tražimo od rukovodstva IAEA da odlučno osudi kriminalne postupke Kijeva i njihovih sponzora", naglasila je Zaharova.

Ukrajinske oružane snage su protekle noći napale zgradu laboratorije nuklearne elektrane Zaporožje i postrojenje za obradu radioaktivnog otpada.

(Srna)

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Kijev

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