Zaharova: Tražimo od rukovodstva IAEA da osudi kriminalne postupke Kijeva

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Moskva je od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) zatražila da odlučno osudi kriminalne postupke Kijeva i njihovih sponzora, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Zaharova je istakla da isporuke naoružanja Zapada u Ukrajinu dodatno podstiču nove provokacije protiv elektrane u Zaporožju.
Svijet
Postoji samo jedan način da se ponovi izvršenje smrtne kazne nad Kristom Pajk: U suprotnom je nemoguće!
"Tražimo od rukovodstva IAEA da odlučno osudi kriminalne postupke Kijeva i njihovih sponzora", naglasila je Zaharova.
Ukrajinske oružane snage su protekle noći napale zgradu laboratorije nuklearne elektrane Zaporožje i postrojenje za obradu radioaktivnog otpada.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
22
52
22
45
22
39
22
37
22
31
Trenutno na programu