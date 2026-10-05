Za dlaku udes u Banjaluci: Divljao na trotinetu i jedva izbjegao auto

Autor:Stevan Lulić
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Prethodnih mjeseci svjedoci smo da su brojni stručnjaci za bezbjednost saobraćaja upozoravali da električni trotineti mogu biti opasni ukoliko se ne koriste na pravi način.
U prilog tim tvrdnjama ide i video snimak koji je ATV-u poslao čitalac, a na kojem se vidi kako jedan nesavjesni građanin divlja na trotinetu.
On na saobraćajnici prema Incelu pretiče auta, preskače rupu na putu i vozi sredinom saobraćajnice, što je zamalo završilo kobno.
Iz suprotnog smjera naišao je putnički automobil u koji se vozač trotineta za dlaku zakucao, ali, srećom, uspio je da izbjegne nezgodu.
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