Logo

Za dlaku udes u Banjaluci: Divljao na trotinetu i jedva izbjegao auto

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 21:31

Komentari:

0
Бањалука: Замало изазвао удес на тротинету
Foto: Screenshot

Prethodnih mjeseci svjedoci smo da su brojni stručnjaci za bezbjednost saobraćaja upozoravali da električni trotineti mogu biti opasni ukoliko se ne koriste na pravi način.

U prilog tim tvrdnjama ide i video snimak koji je ATV-u poslao čitalac, a na kojem se vidi kako jedan nesavjesni građanin divlja na trotinetu.

On na saobraćajnici prema Incelu pretiče auta, preskače rupu na putu i vozi sredinom saobraćajnice, što je zamalo završilo kobno.

Iz suprotnog smjera naišao je putnički automobil u koji se vozač trotineta za dlaku zakucao, ali, srećom, uspio je da izbjegne nezgodu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

trotinet

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саобраћај у Бањалуци

Banja Luka

Naoružajte se strpljenjem: "Kilometarske" kolone u Banjaluci

4 h

0
Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

Banja Luka

Maričić: Banjalučani prepoznali našu politiku, pred nama veliki planovi

7 h

0
Вода

Banja Luka

Danas bez vode ovi dijelovi Banjaluke

13 h

0
Кружни ток Ауди сервис

Banja Luka

Izmjene u režimu saobraćaja kod Audi servisa

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

45

Pet umrlih od ospica, više od hiljadu zaraženih

22

39

Protesti učenika proširili se na Belgiju: Uhapšeno 16 osoba

22

37

Tramp prekinuo novinara na pitanje o Srbiji

22

31

Grupa maloljetnika opljačkala dijete, prijetili mu oštrim predmetom

22

17

Najavljene jake mlazne struje, povezuju se sa MJO fazama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima