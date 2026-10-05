Za dlaku udes u Banjaluci: Divljao na trotinetu i jedva izbjegao auto

Prethodnih mjeseci svjedoci smo da su brojni stručnjaci za bezbjednost saobraćaja upozoravali da električni trotineti mogu biti opasni ukoliko se ne koriste na pravi način.

U prilog tim tvrdnjama ide i video snimak koji je ATV-u poslao čitalac, a na kojem se vidi kako jedan nesavjesni građanin divlja na trotinetu.

On na saobraćajnici prema Incelu pretiče auta, preskače rupu na putu i vozi sredinom saobraćajnice, što je zamalo završilo kobno.

Iz suprotnog smjera naišao je putnički automobil u koji se vozač trotineta za dlaku zakucao, ali, srećom, uspio je da izbjegne nezgodu.