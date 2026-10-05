Utvrđeno da nema bombe: Avion ''Er Srbije'' poletio za Beograd

Avion "Er Srbije" poletio je sa splitskog aerodroma za Beograd pošto je kontradiverzinim pregledom utvrđeno da nema eksplozivne naprave, nakon što je jedan od putnika danas rekao da je u letjelici bomba.

Policija je uhapsila 75-godišnjeg putnika, a avion je evakuisan i izvršen je pregled letjelice, putnika i prtljaga.

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Avion je sa putnicima nešto prije 19.00 časova poletio za Beograd.

Iz policije su naveli da je nad uhapšenim u toku kriminalističko istraživanje zbog sumnje na krivično djelo lažna uzbuna.

(Srna)