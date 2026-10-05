Utvrđeno da nema bombe: Avion ''Er Srbije'' poletio za Beograd

Autor:ATV redakcija
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Avion "Er Srbije" poletio je sa splitskog aerodroma za Beograd pošto je kontradiverzinim pregledom utvrđeno da nema eksplozivne naprave, nakon što je jedan od putnika danas rekao da je u letjelici bomba.
Policija je uhapsila 75-godišnjeg putnika, a avion je evakuisan i izvršen je pregled letjelice, putnika i prtljaga.
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Avion je sa putnicima nešto prije 19.00 časova poletio za Beograd.
Iz policije su naveli da je nad uhapšenim u toku kriminalističko istraživanje zbog sumnje na krivično djelo lažna uzbuna.
(Srna)
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