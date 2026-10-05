Logo

Utvrđeno da nema bombe: Avion ''Er Srbije'' poletio za Beograd

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 21:56

Komentari:

0
Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд
Foto: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Avion "Er Srbije" poletio je sa splitskog aerodroma za Beograd pošto je kontradiverzinim pregledom utvrđeno da nema eksplozivne naprave, nakon što je jedan od putnika danas rekao da je u letjelici bomba.

Policija je uhapsila 75-godišnjeg putnika, a avion je evakuisan i izvršen je pregled letjelice, putnika i prtljaga.

nosac aviona

Svijet

Izbio požar na jedinom francuskom nosaču aviona

Avion je sa putnicima nešto prije 19.00 časova poletio za Beograd.

Iz policije su naveli da je nad uhapšenim u toku kriminalističko istraživanje zbog sumnje na krivično djelo lažna uzbuna.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Er Srbija

Beograd

Split

Komentari (0)

Pročitajte više

Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.

Svijet

Meloni podnijela zahtjev za autorska prava na svoj glas

57 min

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Automobil sletio sa puta i prevrnuo se: Jedan mladić poginuo, drugom se bore za život

1 h

0
Бањалука: Замало изазвао удес на тротинету

Banja Luka

Za dlaku udes u Banjaluci: Divljao na trotinetu i jedva izbjegao auto

1 h

0
Задивљујући поглед на ледене брегове и глечере у антарктичком пејзажу, који приказује нетакнуту природу и ледену лепоту.

Nauka i tehnologija

Ovako bi izgledalo novo ledeno doba: Evo šta će se dogoditi u slučaju da nestana Atlanska struja

1 h

0

Više iz rubrike

Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

Region

Doktor Darko odbijen na 3 konkursa, pa započeo štrajk glađu: Već 5 dana čeka odgovor

1 h

0
Алкохол пиво

Region

Djetetu iz Srbice poslužili alkohol, ono završilo u bolnici

3 h

0
Алкохол пиво

Region

Maloljetniku poslužili alkohol, pa završio u bolnici

3 h

0
Пресушила ријека Морача у Црној Гори.

Region

Presušila rijeka Morača u Crnoj Gori: Uginule ribe ostale među kamenjem

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

45

Pet umrlih od ospica, više od hiljadu zaraženih

22

39

Protesti učenika proširili se na Belgiju: Uhapšeno 16 osoba

22

37

Tramp prekinuo novinara na pitanje o Srbiji

22

31

Grupa maloljetnika opljačkala dijete, prijetili mu oštrim predmetom

22

17

Najavljene jake mlazne struje, povezuju se sa MJO fazama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima