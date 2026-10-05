Doktor Darko odbijen na 3 konkursa, pa započeo štrajk glađu: Već 5 dana čeka odgovor

Doktor Darko Vasilevski već pet dana štrajkuje glađu ispred Dekanata Medicinskog fakulteta u Skoplju, nakon što je, kako tvrdi, na tri konkursa za zaposlenje odbijen bez obrazloženja. Navodi i da je tokom više razgovora za posao činjenica da ima 45 godina komentarisana kao „negativna“ okolnost.

Tokom pet dana štrajka niko iz Vlade, nijedan ministar, niti bilo ko iz Dekanata Medicinskog fakulteta nije ga posjetio, osim jednog zaposlenog iz Dekanata koji mu donosi vodu.

„Vikend mi je prošao stabilno. Imao sam dosta posjeta poznatih i nepoznatih ljudi, porodice i prijatelja koji su mi pravili društvo. Moj entuzijazam raste zbog podrške koju svakodnevno dobijam, posebno od ljudi koje ne poznajem“, rekao je Vasilevski.

Na pitanje zbog čega ga Udruženje privatnih pripravnika nije podržalo, Vasilevski je kazao da je od organizacije koja se predstavlja kao nevladina, nepolitička i kao udruženje koje okuplja ljekare očekivao da ga kontaktira prije nego što iznese bilo kakve informacije o njemu.

„Oni su iznijeli moje lične podatke koji nemaju nikakve veze sa ovim što se dešava, niti sa razlozima zbog kojih sam ovdje, tako da iskreno ne bih to više komentarisao. A to se vidjelo i po reakcijama javnosti, koja je ocijenila da nisu bili u pravu u onome što su izjavili. Inače, i oni su štrajkovali prije nekoliko godina i imali su podršku svih“, rekao je Vasilevski za „Sloboden pečat“.

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Vasilevski je protiv Medicinskog fakulteta podnio žalbu Komisiji za prevenciju i zaštitu od diskriminacije.

Sa Medicinskog fakulteta negiraju da su Vasilevskog stavili u nepovoljan položaj i navode da su izabrani kandidati imali bolji prosjek i da su se bolje pokazali na intervjuu.

Međutim, Vasilevski je u intervjuu za „Sloboden pečat“ naveo da je razgovor za posao bio formalan i da nije bilo pitanja koja su se odnosila na stručni dio posla.

On takođe sumnja da je među izabranim kandidatima i osoba bliska bivšem funkcioneru u oblasti zdravstva.