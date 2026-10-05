Izbio požar na jedinom francuskom nosaču aviona

Autor:ATV redakcija
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Požar je danas izbio na palubi jedinog francuskog nosača aviona na nuklearni pogon "Šarl de Gol", koji je na popravci u luci Tulon, javili su francuski mediji.
Požar je izbio u manjoj tehničkoj prostoriji koja se nalazi do praznog hangara. Vatrogascima je bilo potrebno dva sata da ugase vatru.
Francuska mornarica u saopštenju navodi da nema povrijeđenih i da nije bilo uticaja na nuklearne komponente.
U saopštenju je izraženo uvjerenje da je požar izbio tokom upotrebe aparata za varenje.
Nosač aviona vratio se u julu u matičnu luku u Tulonu nakon završetka misije na Bliskom istoku.
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