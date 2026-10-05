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Izbio požar na jedinom francuskom nosaču aviona

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05.10.2026 21:52

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Избио пожар на једином француском носачу авиона

Požar je danas izbio na palubi jedinog francuskog nosača aviona na nuklearni pogon "Šarl de Gol", koji je na popravci u luci Tulon, javili su francuski mediji.

Požar je izbio u manjoj tehničkoj prostoriji koja se nalazi do praznog hangara. Vatrogascima je bilo potrebno dva sata da ugase vatru.

Francuska mornarica u saopštenju navodi da nema povrijeđenih i da nije bilo uticaja na nuklearne komponente.

U saopštenju je izraženo uvjerenje da je požar izbio tokom upotrebe aparata za varenje.

Nosač aviona vratio se u julu u matičnu luku u Tulonu nakon završetka misije na Bliskom istoku.

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Tagovi :

nosač aviona

Šarl de Gol nosač avion

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