Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte uzrok rasta cijena, a ne situacija u Ormuskom moreuzu.

"Ono što izaziva rast cijena goriva više nije Ormuski moreuz jer rekordna količina barela izlazi na tržište skoro svakodnevno već neprestani ukrajinski napadi na ruske rafinerije i zatvaranje postrojenja u `plavim državama`, poput Kalifornije koje vrše demokrate", naveo je Tramp na društvenoj mreži "Istina".

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je juče da su ozbiljno shvatili najavu predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da će pojačati napade na ruske rafinerije kao odgovor na udare na ukrajinske vojne i industrijske komplekse i infrastrukturu koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine.