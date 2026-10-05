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Srušio se vojni avion, mještani pronalazili dijelove tijela

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05.10.2026 20:28

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Пао авион у Нигерији
Foto: Screenshot / X

Vojni avion sa 25 putnika i sedam članova posade srušio se na jugu Nigerije, nakon čega je pokrenuta velika potraga i spasilačka operacija, saopštile su tamošnje vlasti, a prenosi "Independent".

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.

Ministar avijacije Nigerije Festus Kejamo rekao je da je avion bio na redovnom letu ka Lagosu kada se srušio u oblasti Igbokoda, u državi Ondo.

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Nigerijsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je riječ o avionu ATR-42. Za sada nije poznato u kojoj mjeri je letjelica oštećena.

"Potraga i spasilačke operacije, u koordinaciji sa nadležnim organima i službama za vanredne situacije, trenutno su u toku", rekao je portparol ratnog vazduhoplovstva Ehimen Ejodame.

Mještani su za Asošijeted pres rekli da se avion srušio u blizini rijeke i da je jedan njegov dio potonuo u vodu.

"Čuli smo nešto poput udara groma. Avion je preletio preko nekoliko stabala. Pronašli smo dijelove tijela, odjeću i cipele", rekao je očevidac Akinbulejo Pijus.

Kejamo je rekao da je avion nestao sa radara oko devet časova po lokalnom vremenu, a kasnije je utvrđeno da se srušio u blizini pomorske baze.

Nigerijska vojska je ranije koristila avione ATR-42 za obavještajne, nadzorne i izviđačke misije, kao i za prevoz pripadnika vojske i opreme.

Kejamo je na društvenoj mreži Iks naveo da su kontrolori leta oko 9.13 časova izgubili kontakt sa vojnim avionom sa oznakom NGR 931, koji je letio iz Benina ka Lagosu.

"Žao mi je što moram da obavijestim javnost da su me kontrolori letenja informisali o nestanku vojnog aviona sa oznakom NGR 931, koji je danas u 9.13 časova letio ka Lagosu iz Benina. Svi pokušaji da se uspostavi radio-veza sa avionom bili su bezuspješni", napisao je Kejamo.

Naknadno je potvrđeno da se vojni avion srušio u blizini pomorske baze u Igbokodi, u državi Ondo. Olupina je pronađena, a potraga i spasilačke operacije su u toku.

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Prema preliminarnim informacijama, u avionu je bilo 25 putnika i sedam članova posade.

"Iako su kontrola i regulacija vojnih letjelica u potpunosti van nadležnosti Ministarstva avijacije i Uprave za civilno vazduhoplovstvo, razgovarao sam sa načelnikom Ratnog vazduhoplovstva, maršalom avijacije Sandijem Kelvinom Anekeom, i obećao punu saradnju i pomoć u tekućim naporima potrage i spasavanja. Dodatne informacije o ovom nesrećnom događaju biće naknadno saopštene", naveo je Kejamo.

(Telegraf)

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pad aviona

Avionska nesreća

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